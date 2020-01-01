أخبار الزمالك اليوم | رفض العرض السعودي لعواد وبن شرقي قد يلحق بمواجهة الإنتاج

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 11 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الجمعة 11 سبتمبر 2020 ..

محمد عواد: الزمالك رفض العرض السعودي

أعلن محمدعواد، حارس مرمى نادي الزمالك، عن رفض ناديه عرض نادي الباطن، بالتعاقد معه على سبيل الإعارة، مشيرًا إلى أنه سيركز خلال الفترة المقبلة مع الفريق الأبيض.

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عواد قال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تم رفض الإعارة، وأنا أؤكد أنني تحت أمر نادي الزمالك، وأتفهم قرار المستشار مرتضى منصور، بعدم رحيلي عن النادي على سبيل الإعارة، لأنهم يرون دائمًا الأصلح والأفضل لي".

وتابع: " أنا في كامل تركيزي الآن مع الفريق من أجل استعادة دوري أبطال إفريقيا للنادي من أجل جماهير الزمالك العظيمة، جماهير الزمالك دمتم السند والظهر لي".

كارتيرون يطلب من لاعبي الزمالك غلق ملف مباراة سموحة

طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق نادي الزمالك من لاعبي فريقه، بضرورة إغلاق ملف مباراة سموحة، التي أقيمت مساء أمس الخميس.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن كارتيرون أكد للاعبي الزمالك لهم أن كل مباراة في الدوري تعتبر تجهيز لمواجهتي الرجاء البيضاوي المغربي، في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كارتيرون يصحح أخطاء الزمالك قبل مواجهة الإنتاج

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، عقد جلسة مع لاعبي فريقه، من أجل الحديث حول الأخطاء التي وقعوا فيها، خلال مباراة سموحة، خاصة على الجانب الدفاعي، التي تسببت في تلقي الفريق 3 أهداف.

كارتيرون سيتحدث مع لاعبي الزمالك عن هذه الأخطاء، وكيفية تلاشيها حتى لا تتكرر في الفترة القادمة، خاصة في مباريات دوري أبطال إفريقيا.

موقف بن شرقي من مواجهة الزمالك أمام الإنتاج الحربي

يخضع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب فريق الزمالك لاختبار طبي اليوم الجمعة، وذلك على هامش التدريبات لتحديد موقفه من اللعب أمام الإنتاج الحربي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن أشرف بن شرقي قد يظهر خلال مباراة الإنتاج الحربي، المقرر لها بالجولة 27 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، حيث يعاني بن شرقي من إصابة في العضلة الضامة أثناء الإحماء لمباراة طلائع الجيش السابقة.