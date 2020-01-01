أخبار الزمالك اليوم | سلبية مسحة الثلاثي المشتبه بإصابتهم بكورونا، ورد طولان على "رسالة التفويت"

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 30 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الأحد 30 أغسطس 2020 ..

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سلبية فحوصات ثلاثي الزمالك المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا

أفادت مصادر صحفية أن اتحاد كرة القدم المصري أكد سلبية المسحة الطبية التي أجراها ثلاثي الزمالك المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا الجديد.

وكانت فحوصات الدم قد أظهرت إصابة ثلاثة لاعبين من الأبيض بفيروس كورونا قبل مواجهة إنبي، وقد خضع اللاعبون لفحص المسحة الطبية الذي يُعد أكثر دقة وجاءت النتائج سلبية، مما يجعل الثلاثي الذي لم يُكشف عن هويتهم متاحين للعب أمام إنبي.

مرتضى منصور يُغلق ملف رمضان صبحي

أغلق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ملف التعاقد مع رمضان صبحي جناح هدرسفيلد تاون الإنجليزي الذي لعب الموسم ونصف الأخيرين معارًا للأهلي.

وسُئل الرئيس عن إمكانية رؤية اللاعب بالقميص الأبيض، فأجاب بشكل قاطع لقناة أون تايم سبورت 1 "لا".

قبل أن يُضيف عن رحلة الزمالك إلى المغرب لمواجهة الرجاء في دوري أبطال أفريقيا "الفريق سيُسافر إلى المغرب على متن طائرة خاصة، وسيكون معه أكبر بعثة إعلامية خاصة في ظل عدم وجود جماهير". التفاصيل هنا

عبد الغني يُعوض إمام .. تشكيل الزمالك المتوقع أمام إنبي

يخوض الزمالك مساء اليوم الأحد مباراة مهمة أمام إنبي في الدوري المصري، ويُتوقع أن يدخل مدربه باتريس كارتيرون اللقاء بتشكيل مكون من محمد أبو جبل في حراسة المرمى، أمامه الرباعي محمد عبد الغني و محمود علاء ومحمود حمدي "الونش" وعبد الله جمعة في الدفاع.

وسيتواجد في وسط الملعب الثنائي فرجاني ساسي وطارق حامد وأمامهما الثلاثي أحمد سيد "زيزو" ويوسف إبراهيم "أوباما" وشرف بنشرقي، وأخيرًا المهاجم مصطفى محمد.

حلمي طولان ينفي "رسالة" تفويت مباراة إنبي ضد الزمالك

نفى حلمي طولان المدير الفني لإنبي ما أثير مؤخرًا حول تلقيه رسالة عبر هاتفه المحمول تُطالبه بتفويت مباراة الزمالك المقرر لعبها اليوم في الدوري المصري.