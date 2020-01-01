أخبار الزمالك اليوم | مصطفى محمد يطلب الرحيل، ومنافسة مع بيراميدز على مهاجم الهلال

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 24 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الخميس 24 سبتمبر 2020 ..

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عمر السعيد يُوافق على العودة لناديه

أفادت مصادر صحفية مصرية أن عمر السعيد مهاجم الزمالك تلقى عرضًا من ناديه السابق "وادي دجلة" للعودة له الموسم القادم.

وأضافت تلك المصادر أن اللاعب رحب بالعرض خاصة في ظل خروجه من حسابات ناديه للفترة القادمة.

مصطفى محمد يتمسك بالرحيل

أفادت مصادر صحفية أن مصطفى محمد مهاجم الزمالك يتمسك بالرحيل عن النادي للاحتراف في صفوف فنربخشه التركي الموسم القادم، وقد أبلغ مسؤولي النادي بتلك الرغبة منتظرًا تحديد موقفهم.

النادي التركي كان قد قدم عرضًا بقيمة 2.5 مليون يورو للحصول على المهاجم الشاب مع منحه مليون يورو راتبًا سنويًا، وقد أعلن مرتضى منصور سابقًا رفض العرض مؤكدًا أنه لن يتحدث عن رحيل أي لاعب إلا بعد الانتهاء دون دوري أبطال أفريقيا.

خاص | بيراميدز يُنافس الزمالك على مهاجم الهلال

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