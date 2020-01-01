أخبار الزمالك اليوم | التشكيل المتوقع للقاء سموحة وعرض جديد من الرجاء

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 10 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الخميس 10 سبتمبر 2020 ..

التشكيل المتوقع للزمالك لمواجهة سموحة

استقر الجهاز الفني لفريق نادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة سموحة، بالجولة 26 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

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وضم تشكيل الزمالك المتوقع للمباراة الآتي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: إمام عاشور، محمود علاء، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، إسلام جابر، يوسف إبراهيم "أوباما".

الهجوم: محمد أوناجم، مصطفى محمد، كاسونجو كابونجو.

محمود البنا حكمًا لمباراة الزمالك وسموحة

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة المصري، عن أسماء طاقم حكام مباراة الزمالك وسموحة، بالجولة 26 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويدير المباراة تحكيميًا الحكم محمود البنا، ويساعده محمود أبو الرجال وأحمد توفيق، والحكم الرابع سيكون هاني أمين، ويتواجد الثنائي محمد دسوقي وأحمد حامد فهيم لتقنية الفيديو.

تقارير: الرجاء المغربي يقدم عرضًا جديدًا لضم أحداد من الزمالك

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي الرجاء البيضاوي المغربي، قدم عرضًا جديدًا لإدارة نادي الزمالك، من أجل شراء اللاعب حميد أحداد، المعار من القلعة البيضاء بشكل نهائي.

التقارير أشارت إلى أن القيمة المالية التي عرضها نادي الرجاء لم يتم الإعلان عنها، ولكنه سيكون مبلغ مالي جيد، في ظل رغبة أحداد في الاستمرار مع الرجاء.

مرتضى: إكرامي رفض انضمام نجله للزمالك والجنايني يعمل ضدنا

كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن رفض إكرامي الشحات، حارس مرمى الأهلي السابق، انتقال نجله شريف إكرامي للقلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مرتضى قال خلال تصريحات عبر قناة الزمالك: "أتعجب من الهجوم ضد شريف إكرامي الفترة الماضية، لأنني عرضت على والده ضمه للقلعة البيضاء، ولكنه رفض الفكرة بشدة". " اقرأ التفاصيل "