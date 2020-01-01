أخبار الزمالك اليوم | حسم موقف عبد الشافي من مباراتي الرجاء، وعرض جديد لأحداد

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 7 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الإثنين 7 سبتمبر 2020 ..

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الزمالك يؤكد غياب عبد الشافي عن مباراتي الرجاء في أفريقيا

أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك أن الفريق سيتوجه إلى المغرب لمواجهة الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في الأسبوع الأخير من سبتمبر الجاري على متن طائرة خاصة وفرها الرئيس مرتضى منصور.

وأضاف حول جاهزية اللاعبين المصابين "فرجاني ساسي وأشرف بنشرقي بحاجة لأسبوع على الأقل للشفاء من الإصابة التي لحقت بهما، نتمنى أن تمر الأيام القادمة جيدًا ودون إصابات خاصة مع اقترابنا من موعد نصف نهائي دوري الأبطال".

أتم "محمد عبد الشافي لن يلحق بمباراتي الرجاء، سواء الذهاب أم الإياب".

أمير مرتضى: الزمالك تلقى عرضًا من نادٍ مغربي لضم أحداد

كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بالزمالك عن تلقيهم عرضًا من نادي شباب المحمدية المغربي للتعاقد مع حميد أحداد المعار حاليًا للرجاء.

وقال نجل رئيس الزمالك في تصريحات صحفية "وصلنا عرض لضم أحداد من نادي شباب المحمدية، يتم حاليًا دراسة العرض بالتنسيق مع مجلس الإدارة، سنتخذ القرار المناسب بما يتماشى مع مصلحة النادي واللاعب".

أمير مرتضى: الزمالك يستعد للرجاء، الحديث عن التأجيل مجرد إشاعات

أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم بالزمالك يتحدث عن إمكانية تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. التفاصيل هنا

كارتيرون: الزمالك مرهق جدًا، ولهذا لجأت للعب بخمسة مدافعين