أخبار الزمالك اليوم | رفض عرض سعودي لاستعارة عواد، وفكرة جديدة لدى كارتيرون

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 8 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 ..

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كارتيرون يُفكر بالدفع بكاسونجو أساسيًا أمام سموحة

يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك الدفع بالمهاجم كاسونجو كابونجو أساسيًا خلال مواجهة سموحة يوم الخميس القادم في الدوري المصري.

ويهدف المدرب من ذلك القرار لإراحة مصطفى محمد خوفًا من تعرضه للإرهاق والإصابات قبل مواجهة الرجاء المقررة في 25 سبتمبر الجاري في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يرفض عرضًا سعوديًا لضم محمد عواد

أفادت مصادر صحفية أن الزمالك رفض عرضًا من نادي الباطن السعودي لاستعارة حارس مرماه "محمد عواد" لمدة موسم واحد لضعف المقابل المادي.

وأوضح أحد المسؤولين في النادي أن عواد عرض عليهم العرض حين وصله، وأنهم رفضوه على الفور لتواضع قيمته المالية موضحًا أن النادي يشترط للموافقة على أي طلب لاستعارة عواد الحصول على مبلغ مالي جيد وتحمل النادي المعني راتب اللاعب السنوي.

أحمد سيد "زيزو" جاهز لمباراة سموحة

أوضحت مصادر صحفية مصرية أن أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الزمالك أصبح جاهزًا لمباراة فريقه أمام سموحة الخميس القادم ضمن الجولة الـ26 من الدوري المصري.

وكان اللاعب قد غاب عن مواجهة طلائع الجيش الأخيرة بسبب شعوره بإجهاد عضلي، وقد فضل المدرب باتريس كارتيرون إراحته خوفًا من تعرضه للإصابة.

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