أخبار الزمالك اليوم | أزمة عنتر ومبادرة إقامة ودية أمام الأهلي

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 12 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم السبت 12 سبتمبر 2020 ..

كريم بامبو يمتلك 3 عروض محلية ووادي دجلة يطلب السعيد

تلقى كريم بامبو، لاعب نادي الزمالك، 3 عروض من أندية في مصر، بعد استبعاده من المباريات، من جانب الجهاز الفني بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون خلال الفترة الماضية.

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وأشارت تقارير صحفية، إلى أن عمر السعيد، تلقى عرضًا من ناديه السابق وادي دجلة، من أجل العودة مرة أخرى لقيادة هجوم الفريق خلال الموسم المقبل، حيث يدرس اللاعب حاليًا العرض.

عنتر في مأزق بسبب اقتراب رحيله عن الزمالك

يعاني محمد عنتر، لاعب وسط نادي الزمالك خلال الفترة الحالية، بسبب عدم تلقيه أي عرض، سواء من داخل مصر أو من الخارج، في ظل اقتراب رحيله عن القلعة البيضاء، بناءً على رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق.

عنتر يبحث حاليًا عن عروض خارج مصر للانتقال إليها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، سواء عن طريق البيع النهائي أو الإعارة في أي دولة عربية، لاستعادة مستواه، والعودة للمشاركة في المباريات.

اقتراح بإقامة مباراة بين الأهلي والزمالك لدعم مؤمن زكريا

قدم أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك، مبادرة بإقامة مباراة بين ناديه والنادي الأهلي، من أجل دعم مؤمن زكريا لاعب الفريق الأحمر، خلال الفترة القادمة.

أحمد مرتضى قال عبر قناة الزمالك: "سأتواصل مع إدارة الزمالك لتفعيل المبادرة، وتحديد موعد للقاء ودي أمام الأهلي، وسنجعل وزير الرياضة هو من يدعو مسؤولي القلعة الحمراء".

وتابع: "إلى جانب كون هذه المباراة لدعم مؤمن زكريا، فإنها فرصة لتهدئة الأجواء المشحونة في الرياضة المصرية حاليًا".

أمين عمر حكمًا لمباراة الزمالك والإنتاج الحربي

أعلت لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن طاقم التحكيم الذي سيخوض مباراة الزمالك أمام الإنتاج الحربي، المقرر لها مساء غدٍ الأحد، بالجولة 27 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويدير مباراة الزمالك والإنتاج الحربي تحكيميًا، أمين عمر، ويساعده محمد عبد المجيد وسامي هلهل، والحكم الرابع سيكون محمد الشرقاوي، وحكمي الفيديو هما محمد عباس وصبري إبراهيم.