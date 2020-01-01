أخبار الزمالك اليوم | كواليس أزمة بن شرقي وموقف أحداد

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 28 سبتمبر

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الإثنين 28 سبتمبر 2020 ..

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أمير مرتضى: أحداد سيعود للزمالك بعد انتهاء الإعارة

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، على أن المغربي حميد أحداد لاعب الفريق الأبيض، والمعار إلى الرجاء البيضاوي، سيعود لصفوف القلعة البيضاء بعد انتهاء إعارته.

أمير مرتضى قال خلال تصريحات صحفية: "لم نتوصل لاتفاق مع فريق شباب المحمدية المغربي، وفي حالة وجود رغب من أحداد بالاستمرار بالمغرب، عليه إحضار عرض مناسب له وللنادي".

طارق يحيى يكشف كواليس أزمة أشرف بن شرقي

كشف طارق يحيى، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، عن كواليس الأزمة التي حدثت بينه وبين المغربي أشرف بن شرقي، مهاجم الفريق الأبيض، عند استبداله في مباراة الجونة.

يحيى قال خلال تصريحات إذاعية: "اعتراض بن شرقي لم يكن بالصورة التي أثارها الإعلام والجماهير، اللاعب اعترض على خروجه حيث كان يريد الاستمرار في الملعب، وقولت له بعد إذنك يا أشرف أخرج بره، وتوجه لي بعد ذلك واعتذر عما بدر منه".

الزمالك: فيفا ألزم بيراميدز بدفع 85 ألف دولار لنا

أكد نادي الزمالك، على أن اللجنة الفرعية لغرفة تسوية المنازعات بالاتحاد الدولي "فيفا" أقرت بأحقية حصول الزمالك على رسوم المساهمة التضامنية، بعد انتقال لاعبه السابق عمر جابر إلى بيراميدز.

الزمالك أوضح خلال بيان له، بأن فيفا أقر بدفع بيراميدز مبلغًا قدره 85 ألف دولار، خلال 45 يومًا من استلام رقم الحساب البنكي للقلعة البيضاء، وفي حال عدم السداد خلال المدة المعلنة، سيمنع النادي من القيد 3 فترات قادمة.

مرتضى: قمنا بدمج عقل فيريرا مع جسد باتشيكو

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على أن عودة المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو لتدريب الفريق الأبيض، ستكون مختلفة تمامًا عن ولايته الأولى.

مرتضى قال خلال تصريحات لقناة "تن" الفضائية: "هناك ميزة في باتشيكو هذه المرة، وهي وجود بيدرو المساعد الأول للمدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، حيث أنه عقله، وأحضرت معه جسد باتشيكو، واستطعنا دمج المخ والعضلات". "اقرأ التفاصيل"