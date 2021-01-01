أخبار الزمالك اليوم | قرارات مصيرية من اللجنة ورسالة وزير الرياضة لجمهور الأبيض

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 18 مارس

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الزمالك المصري لليوم 18 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

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الزمالك للاعبيه: من يريد الرحيل يأتي بعرض وسنتخذ قرارات مصيرية

أكد خالد الغندور، مقدم برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة نادي الزمالك، على أن إدارة ناديه ستتخذ قرارات مصيرية خلال الساعات المقبلة، كما قام فتح النار على لاعبي الفريق الأبيض. ( طالع التفاصيل )

رسالة وزير الرياضة لجمهور الزمالك

وجه أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة، رسالة لجمهور الزمالك بعد اتهامهم له بالتسبب في انهيار النادي.

وقال صبحي، خلال تصريحاته لقناة "صدى البلد": "قبل أشهر الحديث كان مقتصرًا على انهيار الزمالك، لذلك تدخلنا بشكل قانوني وفقًا للائحة، قمنا بتعيين لجنة لإدارة النادي وتم تشكيل لجنة كرة من أبناء الزمالك، بجانب مساعدتنا لهم في الحصول على مستحقات مالية متأخرة".

وأضاف: "اللجنة التي تدير النادي هي من أقال المدير الفني، وليس للوزارة دخل في ذلك، وأقول للجمهور لا تحزنوا، هدفنا فقط هو الحفاظ على كيان الزمالك".

بغياب بانون وبنشرقي .. الإعلان عن قائمة منتخب المغرب

أعلن البوسني وحيد خليلوزيتش، المدير الفني لمنتخب المغرب، عن قائمة أسود الأطلس التي تستعد لخوض مباريات بتصفيات كأس أمم إفريقيا التي ستقام بالكاميرون. ( طالع التفاصيل )

لاعبو الزمالك في قائمة منتخب مصر الأول

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر، بقيادة حسام البدري، عن قائمة منتخب مصر، التي ستشارك في معسكر مارس الجاري، استعدادًا لمباريات تصفيات أمم إفريقيا التي ستقام بالكاميرون. ( طالع التفاصيل )