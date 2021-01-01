أخبار الزمالك اليوم | رفض المباراة الفاصلة، وعقوبة صادمة ضد إمام عاشور

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 13 أبريل

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الزمالك المصري لليوم 13 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

اتحاد الكرة يُقرر إيقاف عاشور وزملائه 12 مباراة

أعلن اتحاد كرة القدم المصري قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم بشأن الفيديو المتداول لإمام عاشور لاعب الزمالك وعدد من لاعبي فريق مواليد 99 وهم يشتمون النادي الأهلي وجماهيره ورموزه. التفاصيل هنا

الزمالك يُعلن التحقيق في فيديو إمام عاشور

أعلن نادي الزمالك فتح تحقيق بشأن الفيديوهات التي انتشرت مؤخرًا للاعبي فريق 99 في النادي عقب الخسارة أمام الأهلي 2-1، وأبرزها الفيديو المتعلق بلاعب الفريق الأول "إمام عاشور".

وأوضح الموقع الرسمي للنادي أن الإدارة ستتخذ قراراتها وفقًا لهذا التحقيق بما يتوافق مع مبادئ وقيم الزمالك.

وأعلن النادي كذلك تقديم شكوى للجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد بعض لاعبي الأهلي لتجاوزهم في حق الزمالك، مع دعم تلك الشكوى بعدد من الفيديوهات الخاصة بلاعبي الأحمر.

الزمالك يرفض المباراة الفاصلة في بطولة الجمهورية لمواليد 99

أعلنت اللجنة المكلفة لإدارة الزمالك رفضها التام خوض المباراة الفاصلة مع النادي الأهلي لتحديد بطل بطولة الجمهورية لمواليد 99، وهو اللقاء الذي أقره اتحاد كرة القدم المصري لحسم بطل البطولة بعد تساوي الفريقين في رصيد النقاط.

وأوضح عمر الدريري أن الزمالك طالب اتحاد كرة القدم المصري بتتويجه بطلًا للبطولة كما تنص اللائحة المرسلة للأندية قبل انطلاق البطولة.

وأضاف حسبما نقل الموقع الرسمي للزمالك "إدارة النادي قررت اللجوء لمركز التسوية والتحكيم في حالة عدم اعتماد تتويج الزمالك بالبطولة وفقًا للوائح كما ستلجأ للمحكمة الرياضية الدولية في حالة عدم الحصول على حق النادي وستتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق النادي".

هل تم تأجيل مباراة الأهلي والزمالك القادمة؟

لا شك أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك هي الأكثر متابعةً في جميع أرجاء العالم العربي وليس في مصر فقط، لكن موعدها في السنوات الأخيرة أصبح غير منتظم، وهو ما أثر بشكلٍ كبير على شغف المتابعين. التفاصيل هنا