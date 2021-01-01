أخبار الزمالك اليوم | موقف الجنايني من الانتخابات، ونقل المران إلى استاد القاهرة

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 16 أبريل

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الزمالك المصري لليوم 16 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

كارتيرون يستقر على الظهير الأيسر ويُفاضل في الهجوم

أفادت مصادر صحفية أن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك استقر على الدفع بالمخضرم محمد عبد الشافي في مركز الظهير الأيسر أمام الأهلي في مباراة القمة يوم الأحد القادم.

وأوضحت المصادر أن المدرب الفرنسي مازال يُفاضل بين سيف الدين الجزيري ومروان حمدي لاختيار أحدهما لقيادة الهجوم.

الزمالك يُعلن نقل مرانه إلى استاد القاهرة

كشف نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي عن نقل المران الأخير للفريق قبل مواجهة الأهلي يوم الأحد القادم إلى استاد القاهرة الدولي الذي سيحتضن المباراة.

الموقع الرسمي أوضح أن باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق اتخذ قراره بالتدرب عصر غدٍ السبت على استاد القاهرة بدلًا من ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة في مقر النادي.

الجنايني يحسم موقفه من انتخابات الزمالك

أكد عمرو الجنايني الرئيس السابق للجنة المكلفة لإدارة اتحاد كرة القدم المصري أنه لن يخوض انتخابات مجلس إدارة الزمالك القادمة.

وأوضح الجنايني الذي سبق أن تواجد في مجلس الإدارة بالتعيين أنه اكتفى بتلك التجربة وبتجربة اتحاد الكرة ولن يخوض الانتخابات في الزمالك.

جنش يعود لحراسة مرمى الزمالك

أفادت مصادر صحيفة أن محمود عبد الرحيم جنش سيعود لحراسة مرمى الزمالك خلال مواجهة الأهلي في قمة الدوري المصري يوم الأحد القادم.

كان محمد أبو جبل قد خاض مباراة الزمالك وحرس الحدود الأخيرة في كأس مصر، لكن المدرب باتريس كارتيرون قرر عودة جنش لحراسة المرمى.