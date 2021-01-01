أخبار الزمالك اليوم | التشكيل المتوقع أمام الترجي، ودعم المثلوثي

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 6 مارس

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الزمالك المصري لليوم السبت 6 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

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أوباما يقود هجوم الزمالك أمام الترجي

اختار جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك وضع يوسف إبراهيم أوباما في مركز المهاجم خلال مواجهة الترجي مساء اليوم السبت في دوري أبطال أفريقيا.

ويُتوقع أن يلعب المدرب البرتغالي بطريقة لعب 4-3-3 وبتواجد محمود عبد الرحيم جنش في حراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع، حمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" وأحمد فتوح.

وفي الوسط سيلعب الثلاثي فرجاني ساسي وطارق حامد وإمام عاشور، وأمامهم أحمد سيد زيزو ويوسف أوباما وأشرف بنشرقي.

الترجي يُحدد موعد وصوله القاهرة لمواجهة الزمالك

حدد الترجي يوم 14 مارس الجاري موعدًا لوصوله إلى القاهرة لمواجهة الزمالك في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وسيتدرب الفريق التونسي مرة واحدة على ملعب اللقاء يوم 15 مارس، وسيصل الفريق على متن طائرة خاصة لمواجهة وصيف النسخة الماضية يوم 16 مارس الجاري.

ياسر إبراهيم: فزت بالبطولات مع الزمالك، وعُرض علي العودة

قال ياسر إبراهيم أن فترته مع الزمالك كانت جيدة وشهدت تتويجه بالبطولات رغم أنه لم يلعب كثيرًا مع الفريق، مؤكدًا على احترامه الكبير للنادي واللاعبين ومجلس الإدارة.

وأضاف خلال برنامج الديربي "عُرض علي العودة للزمالك والحصول على أموال أكثر من الأهلي لكني رفضت، ظُلمت في الفريق نتيجة ظروف عديدة، فترتي مع الفريق كانت جيدة وفزت معه بالكأس والدوري رغم أنني لم ألعب كثيرًا في الدوري".

والد المثلوثي يدعم ابنه قبل مواجهة الترجي

حرص والد حمزة المثلوثي مدافع الزمالك على التواجد في مقر إقامة بعثة النادي في تونس لدعم وتشجيع نجله قبل المواجهة المرتقبة مع الترجي اليوم السبت في دوري أبطال أفريقيا.

الظهير الأيمن كان قد ارتدى القميص الأبيض بداية الموسم الجاري قادمًا في صفقة انتقال حر من الصفاقسي التونسي.