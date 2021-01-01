أخبار الزمالك اليوم | تطورات كبيرة في قضية الشناوي، وهيكل المنظومة الإعلامية الجديد

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 9 مارس

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الزمالك المصري لليوم السبت 6 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

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مركز التسوية والتحكيم يقبل طعن الشناوي، والزمالك يستأنف

قرر مركز التسوية والتحكيم باللجنة الأولمبية المصرية قبول الطعن المقدم من جانب أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز ضد قرار لجنة شؤون اللاعبين باتحاد كرة القدم المصري تغريمه 8 ملايين جنيه لصالح ناديه السابق "الزمالك".

وأوضح بيان مركز التسوية والتحكيم أنه تم قبول الطعم المقدم من اللاعب والذي أكد خلاله عدم أحقية الزمالك في مطالبته إعادة مقدم العقد الذي حصل عليه عند تجديد عقده قبل انتقاله إلى بيراميدز، والبالغ قيمته 8 ملايين جنيه مصري.

من جانبه، استأنف نادي الزمالك على قرار مركز التسوية والتحكيم لأنه يرى أن لجنة شؤون اللاعبين باتحاد الكرة هي المخولة فقط للحكم في القضية، بجانب أن اللاعب لم يلعب للزمالك بموجب العقد الذي وقعه وحصل على مقدمه.

الزمالك يعتمد الهيكل الجديد للمنظومة الإعلامية

أقرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك الهيكل الجديد للمنظومة الإعلامية بالنادي، وقد اعتمد رئيس اللجنة "عماد عبد العزيز" تلك الهيكلة.

وأعلن الموقع الرسمي للنادي أن عصام سالم سيكون رئيس تلك المنظومة والمتحدث الرسمي باسم النادي، كما سيتولى محمد الجبالي منصب رئيس تحرير الموقع الرسمي والسوشيال ميديا، فيما تولى منصب المدير التحريري للموقع عبد الحميد فراج والمدير التحريري للسوشيال ميديا منتصر الرفاعي.

باتشيكو يختار مهاجم الزمالك أمام المقاصة والترجي

قرر جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك الاعتماد على مروان حمدي كمهاجم خلال مواجهة المقاصة في الدوري المصري بعد غدٍ الخميس.

واختار المدرب البرتغالي الدفع بالمهاجم المصري بدلًا من التونسي سيف الدين الجزيري لتجهيزه لقيادة هجوم الفريق أمام الترجي في المباراة الحاسمة في دوري أبطال أفريقيا، إذ لا يحق للجزيري اللعب قاريًا.

من جانب آخر، أفادت بعض المصادر المتابعة للتدريبات أن باتشيكو مازال يُفاضل بين أحمد سيد زيزو والجزيري لشغل مركز الجناح الأيمن في مباراة الدوري أمام المقاصة.

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