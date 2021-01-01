أخبار الزمالك اليوم | إمام عاشور يدافع عن نفسه وأسباب رحيل كارتيرون في المرة الأولى

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 17 مارس

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الزمالك المصري لليوم 17 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

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هيثم فاروق: كارتيرون ليس لديه أخلاق ولا كرة قدم .. وأبناء الزمالك من يؤذونه

فتح هيثم فاروق؛ نجم نادي الزمالك الأسبق، النار على لاعبي الفريق ومدربهم الفرنسي باتريس كارتيرون، متمنيًا رحيل كافة اللاعبين، ومؤكدًا أن التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أصبح مستحيلًا. ( طالع التفاصيل )

إمام عاشور يدافع عن نفسه

دافع إمام عاشور؛ لاعب الزمالك، عن نفسه أمام اتهامات جمهور ناديه له، بالدخول في حوار مع فتاة عبر تطبيق "كلوب هاوس"، عقب الخسارة أمام الترجي.

وكتب عاشور، عبر خاصية "ستوري"، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "نفسي اعرف انا عملكو اي تحرق دمكم كدا، انا الحمدلله مبخفش من حد، لو الابلكيشن دا هقول عندي وبتكلم، ياريت كل واحد يخلي في نفسو، ناس مريضة وحسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيتكلم باسمي".

أسباب رحيل كارتيرون في المرة الأولى

كشف أمير عبد العزيز؛ المدرب العام السابق للزمالك، كواليس رحيل الفرنسي باتريس كارتيرون؛ المدير الفني الحالي للفريق في المرة الأولى.

وقال عبد العزيز، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "المستحقات المالية كانت سببًا في رحيل، هو تحدث أكثر من مرة مع أمير مرتض، لكن دون جدوى، كان له رواتب 4 أشهر متأخرة، وتنازل عن شهرين منهم، بجانب مقدم التعاقد الجديد وشهر أو اثنين من هذا العقد".

وأضاف: "ندما تحدث مع أمير مرتضى قبل مواجهة الأهلي في الدوري، كان الرد بأن ذلك ليس الوقت المناسب للحديث عن مثل هذه الأمور، وهو ما أغضبه".

كارتيرون: الزمالك يعاني نفسيًا وبدنيًا ونحتاج لعمل كبير

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، على أن خسارة فريقه أمام الترجي التونسي، جاء بسبب أنه يعاني بدنيًا ونفسيًا، مشيرًا إلى أنه يحتاج للعمل الكبير. ( طالع التفاصيل )

فليرحل فرجاني ويعتزل شيكابالا .. ردود أفعال خسارة الزمالك من الترجي

خسارة لم تكن في الحسبان تلقاها فريق نادي الزمالك على يد منافسه الترجي التونسي، بالجولة الرابعة ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وهو ما أثار حالة من الغضب بين جماهير القلعة البيضاء. ( طالع التفاصيل )

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