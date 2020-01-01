أخبار الزمالك اليوم | الثقة في بكاري جاسما .. وتقلص عدد مصابي الرجاء

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 1 نوفمبر.

يواصل نادي الزمالك استعداداته لانطلاق موسم جديد من مسابقة الدوري المصري ومواجهة الرجاء البيضاوي المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه جايمي باتشيكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم 1 نوفمبر 2020 ..

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الزمالك: نثق في بكاري جاسما

أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على أن ناديه يثق في نزاهة بكاري جاساما، الذي قد يتولى مهمة تحكيم مباراة الفريق الأبيض أمام الرجاء المغربي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يوسف قال خلال تصريحات لموقع في الجول: "البعض يحاول دفعنا للتشكيك في جاسما، بداعي مجاملته للفرق المغربية، ولكننا نثق في نزاهته وحياديته".

وتابع: "وجود جاساما في المغرب لبعض الفترات لا يعني أنه سيجامل الرجاء، فهو من حكام الصفوة في إفريقيا".

الزمالك يجهز استقبالًا حافلًا للرجاء المغربي

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، يجهز استقبالًا حافلًا لفريق الرجاء البيضاوي المغربي، قبل المباراة التي ستجمع بينهما، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء سعي الزمالك لتجهيز استقبال طيب للرجاء، بعد الاستقبال الحافل الذي استقبل به مسؤولو الرجاء لبعثة الفريق الأبيض بالمغرب، في مباراة الذهاب.

الرجاء: هناك 3 لاعبين فقط مصابين بفيروس كورونا

أكد سعيد وهبي، المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء المغربي، على أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، تقلص إلى 3 لاعبين فقط، مشيرًا إلى أن بعثة الفريق ستصل إلى القاهرة غدًا الإثنين، استعدادًا لمواجهة الزمالك.

وهبي قال خلال تصريحات تليفزيونية: "النتائج أظهرت تسجيل حالتي شفاء جديدتين في صفوف الفريق، ليتبقى فقط 3 لاعبين مصابين، من بينهم أنس الزنيتي الحارس الأساسي".

وواصل: "ننتظر المسحة الأخيرة للزنيتي والمهاجم محمود بنحليب وكلاهما لم يتعاف حتى الآن من الإصابة بفيروس كورونا".

تأجيل قضية مرتضى منصور بسبب العتال وعباس

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل قضية مرتضى منصور، رئيس الزمالك المعزول إلى 22 نوفمبر، من أجل إخطار ممدوح عباس رئيس القلعة البيضاء السابق، وهاني العتال نائب الرئيس بالتداخل.