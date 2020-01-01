أخبار الزمالك اليوم | الاستعداد للتجديد لـ"ساسي" ومحاولات سعودية لخطفه

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 27 مايو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الأربعاء 27 مايو 2020 ..

الزمالك: لم نتراجع وأزلنا لافتة "نادي القرن" من أجل حذف شعار كاف فقط

أوكلت إدارة الزمالك لأمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بالنادي، أن يتفاوض مع فرجاني ساسي لتمديد إقامته في القلعة البيضاء بالفترة المقبلة.

المزيد من الفرق

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد الدولي التونسي مع الزمالك في نهاية الموسم المقبل، وسط اهتمام كبير به من أندية الخليج العربي على وجه التحديد.(طالع التفاصيل)

اتهام بالتزوير واستدعاء من النيابة - لاعب الأهلي الذي أحرج الزمالك

هل يصل صراع بين ناديين على ضم لاعب مميز إلى القضاء والاتهامات بالتزوير؟ الإجابة إذا كان بالدوري المصري، فحدث ذلك الأمر بالفعل.(طالع التفاصيل)

الزمالك يسعى لتجديد عقد فرجاني ساسي قريبًا

أوكلت إدارة الزمالك لأمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة بالنادي، أن يتفاوض مع فرجاني ساسي لتمديد إقامته في القلعة البيضاء بالفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد الدولي التونسي مع الزمالك في نهاية الموسم المقبل، وسط اهتمام كبير به من أندية الخليج العربي على وجه التحديد.(طالع التفاصيل)

محاولات سعودية لخطف ساسي

يحاول نادي الاتحاد السعودي في التعاقد مع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "تونس الرقمية" أن النادي أرسل عرضًا رسميًا للزمالك من أجل الحصول على خدمات ساسي.