أخبار الزمالك اليوم | احتفالية القرن .. وصدمة المعلم والبرنس

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 3 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الجمعة 3 يوليو 2020 ..

لاعبو الزمالك يخضعون للمسحة الطبية الأولى

خضع لاعبو نادي الزمالك، للمسحة الطبية الأولى اليوم الجمعة، تحت إشراف الجهاز الطبي، بقيادة محمد أسامة، بعد فترة من رفض الفكرة.

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وأشار الموقع الرسمي للزمالك، إلى إن المسحة الأولى تمت اليوم بحضور أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة.

ومن المقرر أن يخضع لاعبي الزمالك للمسحة الطبية الثانية خلال 72 ساعة.

الزمالك: سعداء باستئناف دوري أبطال إفريقيا وهدفنا التتويج

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، على أن هناك ارتياح بالقلعة البيضاء، بعد قرار الاتحاد الإفريقي باستئناف مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

أمير مرتضى قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للزمالك: "سنعمل بقوة خلال استعدادات الجهاز الفني مع اللاعبين، وهدفنا هو الحصول على البطولة، والوصول إلى منصة التتويج"".

الزمالك سيواجه الرجاء البيضاوي المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تحول نتيجة تحليل محمد عواد إلى سلبية

تحولت نتيجة تحليل محمد عواد، حارس مرمى نادي الزمالك، إلى السلبية، بعدما خضع لمسحة طبية منذ أيام، أكدت إصابته بفيروس كورونا.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن عواد سيخضع لمسحة طبية أخرى بعد عدة أيام، للتأكد من اكتمال شفاءه من الفيروس، وفقًا للبروتوكول العلاجي الذي يقتضي إجراء مسحتين لاحتمالية وجود خطأ في المسحة الأولى.

تغيير بالجهاز الفني لفريق الزمالك

أجرى نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، تغييرًا بالجهاز الفني للفريق الأبيض، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وقرر الزمالك تعيين أحمد عبد الرؤوف كمدرب للفريق، خلفًا لسامي الشيشيني الذي استقال من منصبه منذ أيام.

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أخيرًا بعد مرور ما يقرب من 30 عامًا، وترديد أنشودة "لن تسير وحدك أبدًا" من أجل هذه البطولة، نجح ليفربول في إسعاد جماهيره واستعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرة أخرى، بأقدام ومهارة وقدرات نجوم تلألأت في سماء إنجلترا عقب التتويج بدوري أبطال أوروبا في نسخته الماضية.( طالع التفاصيل )

مرتضى منصور يتحدث عن احتفالية نادي القرن .. وشكوى الأهلي

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن أزمة لافتة نادي القرن الحقيقي بعد الإنذار الذي أرسله الأهلي إلى الأبيض على يد مُحضر.

وكان الزمالك قد علق لافتة أعلى أسواره خلال الأسابيع الماضية تحمل لقب نادي القرن الحقيقي، تمسكًا بكونه هو صاحب الأكثر تتويجًا في القرن الماضي إفريقيًا.(طالع التفاصيل)

تقارير: الاتحاد الإفريقي يقرر إقامة دوري الأبطال بالإمارات

أكدت تقارير صحفية، على أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قرر إقامة مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا في دولة الإمارات، والمقرر لها سبتمبر القادم، بدلًا من الكاميرون.(طالع التفاصيل)

رفع أسماء حسن شحاتة وأشرف قاسم من على منشآت الزمالك

قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رفع أسماء كلًا من حسن شحاتة وأشرف قاسم لاعبا الفريق السابقين.

وجاء قرار رئيس النادي عقب عدم حضورهم لاجتماع قدامى القلعة البيضاء في مقر النادي اليوم الجمعة.

الكشف عن سبب غياب ثنائي الزمالك بالمسحة الطبية

غاب الثنائي كريم بامبو ومحمود عبدالعزيز ثنائي الزمالك عن إجراء المسحة الطبية للاطمئنان على الفريق من عدم وجود فيروس كورونا.

وقال محمد أسامة طبيب الزمالك إن غياب بامبو جاء بسبب اعتذاره لأسباب خاصة، بينما جاء غياب محمود عبدالعزيز بسبب عدم انضمامه للتدريبات في الفترة المقبلة بسبب برنامجه التأهيلي.