أخبار الزمالك اليوم | إنذار شديد اللهجة وإصابتين بكورونا

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 4 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم السبت 4 يوليو 2020 ..

الكشف عن إصابة مصطفى فتحي بفيروس كورونا

كشفت العديد من المصادر الصحفية عن إصابة مصطفى فتحي لاعب نادي الزمالك بفيروس كورونا، وهو اللاعب الثاني في الفريق الذي يُصاب بالفيروس عقب حارس المرمى محمد عواد.

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كان لاعبو الزمالك قد أجروا يوم أمس الفحص الطبي الخاص بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا "المسحة الطبية"، وقد أجراها الجميع باستثناء محمود عبد العزيز وكريم بامبو ومحمد عواد، حيث خضع لها الثنائي الأخير في مكان آخر بموافقة النادي فيما لم يخضع لها لاعب الوسط بسبب تواجده في مكان آخر لتنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي. " اقرأ التفاصيل "

كارتيرون: رئيس الزمالك أبلغنا بالاستعداد لاستئناف الدوري

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، على أن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، أبلغ فريقه بالاستعداد لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز.

كارتيرون قال خلال تصريحات صحفية: "رئئيس الزمالك أبلغنا للاستعداد جيدًا لاستئناف الدوري، ولن أقول شيء آخر عن هذا الأمر، وسنستعد لمباريات الدوري بشكل طبيعي".

منافس الزمالك يستعد لاستئناف الدوري المغربي

أكدت تقارير صحفية مغربية، على أن فريق الرجاء البيضاوي يستعد لخوض مباراتين وديتين، قبل استئناف الدوري المغربي للمحترفين.

وأشار موقع "le360" المغربي، إلى أن جمال سلامي مدرب الرجاء، طلب من الإدارة تحضير مباراتين وديتين لخوضهما خلال الفترة المقبلة، قبل استئناف بطولة الدوري.

الموقع المغربي أشار إلى أن الرجاء سيلعب أمام فريقين من الدار البيضاء وديتين، وذلك استعدادًا لجميع المنافسات، ضمنها مواجهة الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الزمالك يوجه تحذير شديد اللهجة إلى وكلاء اللاعبين

رفضت إدارة نادي الزمالك، الزج باسم القلعة البيضاء في مفاوضات لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أنه تم توجيه تحذيرات شديدة اللهجة إلى وكلاء اللاعبين، من إقحام اسم النادي في أي صفقة، وأكدوا أن التفاوض يكون بالطرق الشرعية، وأن الهدف من ذلك هو المزايدة في الصفقات.

الزمالك يُجهز لعودة أوناجم وبنشرقي وساسي

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك أنه يجري العمل حاليًا لإعادة ثلاثي الفريق الأجنبي، أشرف بنشرقي ومحمد أوناجم وفرجاني ساسي، للقاهرة لينضموا إلى زملائهم في التدريبات الجماعية استعدادًا لاستئناف النشاط الكروي.

المصري ينفي مفاوضات الزمالك لضم مهاجمه الفلسطيني

نفى محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة المصري البورسعيدي وجود أي مفاوضات ودية أو رسمية مع الزمالك لانتقال مهاجم الفريق محمود وادي، مشيرًا لوجود حديث ودي مع نادي بيراميدز حول المهاجم الفلسطيني.

وأكد الخولي أن وادي لن يرحل لأي نادٍ سوى بدفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ 50 مليون جنيه مصري.

الزمالك يعرض 24 مليون جنيه للتخلص من كابوس بوطيب

تُحاول إدارة الزمالك بقيادة مرتضى منصور التوصل لحل ودي مع لاعب الفريق السابق خالد بوطيب لسحب شكواه ضد النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأفادت صحيفة البطولة المغربية أن الزمالك عرض على بوطيب الحصول على مليون ونصف دولار أمريكي أي ما يُساوي 24 مليون جنيه مصري لسحب شكواه التي يُطالب خلالها بالحصول على مستحقاته المالية عقب فسخ النادي المصري لعقده والمقدرة بأربعة ملايين دولار أمريكي.

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