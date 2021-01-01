أخبار الزمالك اليوم | مصطفى محمد يكشف أسباب تمسكه بالرحيل ومتمردون على شاكلة إمام عاشور

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 7 إبريل

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الزمالك المصري لليوم 7 إبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

فيديو | ميدو يعتذر لفاروق جعفر: من حقك أن تغضب

وجه أحمد حسام "ميدو"؛ نجم الزمالك الأسبق، اعتذاره إلى فاروق جعفر؛ أحد نجوم القلعة البيضاء السابقين، عما بدر منه خلال حديثه عبر تطبيق "كلوب هاوس". ( طالع التفاصيل )

فيديو | مصطفى محمد: لم امتنع عن التدريبات في الزمالك وليفاندوفسكي سبب احتفالي بالسهم

كشف مصطفى محمد؛ مهاجم الزمالك المعار إلى جلطة سراي التركي، كواليس الفترة الأخيرة له بالقلعة البيضاء، مؤكدًا أنه صمم على الرحيل، بعدما استجاب لطلب المسؤولين في المرة الأولى. ( طالع التفاصيل )

رد رسمي "قوي" من الزمالك على إمكانية تعيين حكام "مصريين" للقاء القمة أمام الأهلي

رد نادي الزمالك بشكل رسمي على الأنباء التي ترددت مؤخرًا، حول إسناد مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي، لطاقم حكام مصريين في اللقاء المقرر له الشهر الجاري. ( طالع التفاصيل )

تمرد وإلقاء قمصان .. لاعبون قاموا بالاعتراض على طريقة إمام عاشور

ضجة كبيرة تركها تصرف إمام عاشور لاعب الزمالك في لقاء فريقه أمام مولودية الجزائر، بالاعتراض بشكل غير لائق، في مباراة مهمة للغاية في منافسات دوري أبطال إفريقيا والذي انتهى بفوز الأبيض بهدفين دون رد.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي، أبرز حالات غضب اللاعبين أثناء الإحماء بسبب عدم المشاركة أساسيًا في مباريات الدوري المصري خلال السنوات الأخيرة. ( طالع التفاصيل )