أخبار الزمالك اليوم | شرط انضمام شيكابالا للمنتخب وخبر سار

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 5 إبريل

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الزمالك المصري لليوم 5 إبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

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شرط انضمام شيكابالا للمنتخب

أوضح طارق مصطفى؛ المدرب العام لمنتخب مصر، شرط انضمام محمود عبد الرازق "شيكابالا"؛ لاعب الزمالك، لقائمة الفراعنة.

وقال طارق، خلال تصريحاته لقناة "النهار": "الباب مفتوح أمام شيكابالا، ينقصه فقط الاستمرارية في المشاركة، لأنه الفترة الماضية لم يشارك باستمرار".

وأضاف: "شيكابالا صاحب أمهر قدم يسرى في تاريخ مصر، بجانب أنه مؤخرًا يتمتع بخفة حركة".

مدرب المنتخب: لم أكن أنوي استدعاء أي حارس من الزمالك

أكد أيمن طاهر؛ مدرب حراس مرمى منتخب مصر، أنه لم ينوي استدعاء أي حارس من الزمالك لمعسكر الفراعنة الأخير، لكنه غير رأيه في آخر لحظة.

وقال طاهر، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "جنش هو من لعب آخر خمس مباريات في الزمالك قبل إعلان قائمة المنتخب، وقلت أنني لن أضم أي حارس من الأبيض لهذا المعسكر إذا لم يكن جنش جيدًا في آخر مباراة قبل المعسكر، لكنه ظهر بصورة طيبة، فقررت ضمه، لخبراته مع المنتخب".

الدردير: كارتيرون شهد ما فعله إمام عاشور

أكد عمرو الدردير؛ رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، أن الفرنسي باتريس كارتيرون؛ المدير الفني للفريق، قرر إيقاف اللاعب إمام عاشور، نظرًا لرد فعله خلال عمليات الإحماء بمواجهة مولودية الجزائر.

وقال الدردير، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "إمام ركل لافتة الملعب أثناء إجرائه عمليات الإحماء، الكل كان منشغلًا بالمباراة، لكن كارتيرون تمكن من مشاهدة رد فعل اللاعب، وعليه قرر إيقافه".

وأضاف: "هذا كل ما حدث، لكن البعض ادعى تجاوز اللاعب في حق المدرب، وأعطوا للموقف أكبر من حجمه".