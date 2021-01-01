أخبار الزمالك اليوم | إصابة عبد الله جمعة .. والإشادة بإمام عاشور

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 11 إبريل

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الزمالك المصري لليوم 11 إبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

الزمالك يعلن تقدمه بشكوى للكاف ضد الترجي والمولودية: لن نتهاون في حقنا

أعلن عمرو الدردير؛ المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أن اللجنة التي تدير النادي برئاسة عماد عبد العزيز، ستتقدم بشكوى رسمية أمام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، ضد ناديي الترجي التونسي ومولودية الجزائر، لاتهامهما بالتآمر لإقصاء الأبيض من دوري أبطال إفريقيا.

الفارس الأبيض حقق الفوز بالأمس أمام تونجيث السنغالي برباعية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا. " اقرأ التفاصيل "

الزمالك: سنخوض مباراة القمة ولكننا نحذر

أكد عمرو الدردير، رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، على أن ناديه اعترض بشكل رسمي على إقامة مباراة القمة أمام الأهلي بطاقم تحكيم مصري، مشيرًا إلى أن ناديه لن يستطيع تغيير اتجاه اتحاد الكرة.

الدردير قال خلال تصريحات تليفزيونية: "ليس من مصلحة الحكم المصري إقامة تلك المباراة، ونتائج الزمالك مع الحكام المصريين أفضل، ولكننا ننظر للمصلحة العامة، وفي النهاية سنخوض المباراة وسنؤدي ما علينا، ولكننا نحذر".

مدرب الزمالك يشيد بإمام عاشور

أشاد أسامة نبيه، المدرب العام لنادي الزمالك، بالتزام إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأبيض، ومساندته للفريق خلال مواجهة تونجيث السنغالي، بالرغم من استبعاده من قائمة الفريق.

نبيه قال خلال تصريحات للمركز الإعلامي للزمالك: "عاشور أبدى التزامًا خلال الفترة الماضية، بقرارات الجهاز الفني تجاهه، وفرض الانضباط أهم أسس الجهاز الفني، وسيعود للفريق الأول بعد أن يتم تقييم التزامه".

عبد الله جمعة يغيب أمام حرس الحدود وشكوك حول لحاقه بالقمة

تأكد غياب عبد الله جمعة الظهير الأيسر لفريق الزمالك، عن مباراة فريقه أمام حرس الحدود، في دور الـ32 ضمن منافسات كأس مصر، بسبب تعرضه لشد في العضلة الضامة من الدرجة الثانية.

جمعة أصبح مهددًا بالغياب عن مباراة القمة أمام الأهلي، والمقرر لها يوم الأحد المقبل، والمؤجلة من الجولة الرابعة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.