أخبار الزمالك اليوم |إصابة بنشرقي .. وأول تصريحات العندليب

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 30 نوفمبر

يُواصل الزمالك استعداداته الجادة لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الزمالك لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 30 نوفمبر 2020.

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تجديد ساسي ودوامة المجالس وقنبلة موقوتة .. هل ستكون بداية النهاية للزمالك؟

ضربة قوية تلقاها نادي الزمالك أمس الأحد بإيقاف مجلس إدارته واستبعاده بسبب رصد بعض المخلفات المالية خلال التفتيش خلال الأيام الماضية، حيث من المفترض أن يتعرض مرتضى منصور رئيس الأبيض السابق لبعض المسائلات القانونية في حالة إثبات ضخامة هذه المخلفات المالية. ( طالع التفاصيل )

عبد الحليم علي: ادعموا الزمالك وبطولة إفريقيا في ميت عقبة العام المقبل

طالب عبد الحليم علي؛ مدير الكرة بنادي الزمالك، الجماهير بالوقوف خلف الفريق في المرحلة الصعبة التي يمر بها حاليًا، مؤكدًا أن لقب دوري أبطال إفريقيا سيتوج به الأبيض في العام المقبل.

الفارس الأبيض خسر اللقب القاري قبل يومين بعد الهزيمة أمام الأهلي بثنائية مقابل هدف وحيد، على استاد القاهرة. ( طالع التفاصيل )

سبعة عوامل تدعم انتقال صالح جمعة للزمالك بعد فسخ عقده مع الأهلي

أعلن النادي الأهلي رحيل لاعب وسطه صالح جمعة بنهاية الموسم الجاري، وقد أكد وكيله عبد الرحمن مجدي فسخ العقد الموقع بين الطرفين بالتراضي اليوم الإثنين، مشيرًا إلى وجود عدة عروض محلية وخارجية للاعب. ( طالع التفاصيل )

بنشرقي يغيب عن مواجهة الزمالك وطلائع الجيش في كأس مصر

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك عن قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر بعد غدًا الثلاثاء.

وغاب أشرف بنشرقي عن قائمة الفريق بسبب شكوته من العضلة الضامة، وجاءت قائمة القلعة البيضاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل – محمود جنش – محمد عواد

خط الدفاع: حاتم سكر – محمود علاء – محمد عبدالغني – محمد عبدالسلام – حازم إمام – أحمد عيد

خط الوسط: طارق حامد – إسلام جابر – أحمد زيزو – سيف جعفر – حسام أشرف – محمود عبدالعزيز – محمد أشرف روقا – محمد أوناجم – محمود شيكابالا – كريم بامبو – مصطفى فتحي

الهجوم: مصطفى محمد – أسامة فيصل

لجنة الكرة تجتمع مع باتشيكو لحسم الملفات العالقة

اجتمعت لجنة الكرة بالزمالك والتي يقودها أيمن يونس وتضم معه أشرف قاسم وعبد الحليم علي بالمدير الفني للفريق جايمي باتشيكو والإداري أحمد زاهر للنقاش حول بعض الملفات.

وأضافت المصادر الصحفية المتابعة أن الاجتماع تطرق لترتيبات السفر إلى الإسكندرية لمواجهة طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر يوم غدٍ الثلاثاء، وكذلك قائمتي الفريق المحلية والأفريقية.

30 مليون جنيه تمنع الزمالك من قيد لاعبيه

نقل موقع في الجول المصري عن مصدر مسؤول من اتحاد كرة القدم المصري قوله أن الزمالك مديون للاتحاد بمبلغ يقترب من 30 مليون جنيه مصري، وأن النادي مطالب بتسديد هذا المبلغ وإلا لن يستطيع تقديم قائمته المحلية للموسم الجديد.

وأوضح المصدر أنه قد يجري التفاوض مع اللجنة المؤقتة لإدارة الزمالك حول هذا الملف وإمكانية تأجيل السداد إلى السادس من ديسمبر القادم موعد تقديم القائمة الثانية، موضحًا "إن لم تُحل المشكلة فهذا يعني رحيل كل لاعبي الزمالك لأن عدم قيدهم يعني فسخ عقودهم تلقائيًا. من الحلول الوارد مناقشتها تأجيل سداد المديونية حتى 6 ديسمبر المقبل موعد غلق باب القيد للقائمة الثانية".

رئيس الزمالك يُهنئ الأهلي بالفوز بدوري أبطال أفريقيا

هنأ أحمد بكري رئيس الزمالك الجديد النادي الأهلي بفوزه بدوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن العلاقة معه ستعود ليسودها الود والاحترام.

وقال بكري الذي عُين رئيسًا للزمالك يوم أمس "علاقتنا مع وزارة الشباب والرياضة وجميع الأندية واللجنة الأولمبية سيكون عنوانها الاحترام والتقدير، أهنئ الأهلي لفوز بدوري الأبطال وأرحب بعودة العلاقة الجميلة معه، لا يوجد شيء يُعكر صفو العلاقة بين الناديين الكبيرين".

أوباما يشكر أمير مرتضى

وجه يوسف إبراهيم أوباما نجم وسط الزمالك رسالة شكر للمشرف العام السابق على كرة القدم "أمير مرتضى منصور".