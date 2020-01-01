أخبار الزمالك اليوم | بنشرقي يرد على ميدو وفرض الحظر الإعلامي على اللاعبين

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 2 ديسمبر

يُواصل الزمالك استعداداته الجادة لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الزمالك لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 2 ديسمبر 2020.

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بنشرقي ووكيله يكذبان ميدو

حرص المغربي أشرف بنشرقي؛ لاعب الزمالك، على الرد على ما تردد خلال الساعات الماضية عما انتشر حول طلبه الرحيل عن القلعة البيضاء، في ظل عدم استقرار النادي بحل مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور. ( طالع التفاصيل )

الزمالك يفرض حظرًا إعلاميًا على لاعبيه

أعلن عبد الحليم علي؛ مدير الكرة بالزمالك، فرض الحظر الإعلامي على لاعبي الفريق والجهاز الفني والطبي والإداري، ومنعهم من الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام خلال الفترة المقبلة.

وأكد العندليب أن مواقع التواصل الاجتماعي كذلك تدخل في الممنوعات خلال الفترة المقبة، محذرًا اللاعبين من استخدام حساباتهم الخاصة.

وجاء القرار من أجل فرض حالة من الهدوء والانضباط والتركيز في المرحلة المقبلة.

لاعب الأهلي معروض على الزمالك

أكد موقع "في الجول" المصري أن أحمد الشيخ؛ لاعب الأهلي، عرضه المقربون على نادي الزمالك، بعدما تقرر رفع اسمه من قائمة الشياطين الحمر المحلية والإفريقية.

وأوضح الموقع أن مسؤولي الأبيض يدرسون إمكانية ضمه، قبل الرد بشكل رسمي.

رسميًا .. كاف يعلن عقوبة الشحات بعد أحداث نهائي القرن

أعلن النادي الأهلي المصري تلقيه خطابًا رسميًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لإخطاره بالعقوبات التي تم توقيعها على لاعب الفريق حسين الشحات، على خلفية أحداث نهائي دوري أبطال إفريقيا. ( طالع التفاصيل )