أخبار الزمالك اليوم | إصابة عبد الغني .. والقائمة المسافرة إلى الجزائر

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 1 إبريل

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار نادي الزمالك المصري لليوم 1 إبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته ومبارياته في الدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا، بجانب أهم أخبار سوق الانتقالات الخاصة به.

جمعة للأهلي وصلاح إلى الزمالك .. صفقات قد تحدث بين القطبين

على مر التاريخ، دائمًا ما يكون الصراع بين الكبيرين الأهلي والزمالك على كافة الأصعدة، سواء على المنافسة على البطولات، أو حتى الصفقات، وهذا ما جعل هناك حالة من الاحتقان بين جماهير الفريقين، ولكن قد يختلف الوضع إذا تم الاتفاق بين إدارتي الناديين على أمور محددة، منها تبادل الصفقات فيما بينهما بشكل رسمي.

"أتمنى أن نصل إلى مرحلة أننا نقوم من خلالها بطلب التعاقد مع لاعبين من الأهلي بشكل رسمي ومباشر، وكذلك الأهلي أن يتقدم لها عرض رسمي لنا إذا أراد أحد لاعبينا"، هذه هي التصريحات التي قالها المستشار عماد عبد العزيز، رئيس اللجنة المكلفة، داعيًا لنبذ التعصب بين جمهور الناديين، فإذا وصل الناديين إلى هذه الوضعية، ما هي الصفقات التي يحتاجها الفريقين؟ " اقرأ التفاصيل "

قائمة الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، عن قائمة الفريق المسافرة إلى الجزائر، من أجل مواجهة فريق المولودية، بالجولة الخامسة ضمن منافسات المجموعة الرابعة، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وضمت القائمة الآتي:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش، محمد أبو جبل، محمد عواد.

الدفاع: حازم إمام، أحمد عيد، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي، أحمد فتوح، عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، محمد أشرف "روقا"، إسلام جابر، يوسف إبراهيم "أوباما"، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، أشرف بنشرقي، حسام أشرف.

الهجوم: حميد أحداد، مروان حمدي، سيف الدين الجزيري.

كارتيرون: مواجهة مولودية الجزائر صعبة

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على أن مولودية الجزائر ليست بالسهلة، مشيرًا إلى أنه من الصعب الحديث على التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، خاصة وأن الفريق لم يحسم التأهل حتى الآن.

المدرب الفرنسي قال خلال الموقع الرسمي للزمالك: "مباراة مولودية الجزائر صعبة، والجميع يريد تحقيق الفوز بالبطولة، والزمالك ليس لديه سوى نقطتين، وهدفنا هو الفوز بالجزائر، ثم الفوز على تونجيث السنغالي من أجل التأهل".

إصابة محمد عبد الغني في تدريبات الزمالك

شهدت تدريبات الزمالك التي أجريت اليوم الخميس، قبل سفر البعثة إلى الجزائر، تعرض المدافع محمد عبد الغني لإصابة بكدمة في الركبة.

وتعرض عبد الغني للإصابة بعد التحام مع زميله يوسف إبراهيم "أوباما"، خلال التقسيمة التي أجريت في التدريبات، حيث تم إجراء الإسعافات الأولية له، بوضع قطع من الثلج أعلى ركبته.