أخبار الزمالك اليوم | موقف مستحقات ساسي .. وآخر مستجدات مصطفى محمد

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 25 ديسمبر

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 25 ديسمبر 2020.

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أيمن يونس يعد فرجاني ساسي بموعد صرف مستحقاته

كشفت تقارير صحفية مصرية، اليوم الجمعة، عن موقف مستحقات فرجاني ساسي لاعب الزمالك المتأخرة، وموعد صرفها من أجل تمديد تعاقده مع الفارس الأبيض.

التقارير أكدت أن أيمن يونس عضو لجنة الكرة أكد لساسي أن المستحقات المتأخرة له سيتم إيداعها في حسابه الشخصي الأسبوع المقبل.

الزمالك يوضح موقف مصطفى محمد مع الزمالك

أوضح أيمن يونس عضو لجنة الكرة بنادي الزمالك، أن مصطفى محمد مهاجم الأبيض يحب النادي بشكل كبير.

وأكد يونس خلال تصريحاته عبر قناة "الزمالك"، أن اللاعب ليس خائنًا، ولكن أبلغوه أن وقت الاحتراف ليس الآن.

16 تونسيًا في الدوري المصري .. دور ساسي ومعلول وملامح المستقبل

لم يتواجد في الدوري المصري موسم 2016-2017 سوى لاعب تونسي واحد هو علي معلول الذي ضمه الأهلي من الصفاقسي التونسي ليُسلمه مقاليد الحكم في الجانب الأيسر من دفاعه، وهو ثاني لاعب من نسور قرطاج يرتدي القميص الأحمر بعد أنيس بوجلبان.

"موضة" التعاقد مع اللاعبين التوانسة بدأت موسم 2006-2007، حين ضم الزمالك يامن بن زكري في يونيو 2006 ووسام العابدي في يناير 2007، فيما تعاقد الأهلي مع أنيس بوجلبان في يناير 2007، لكن تلك "الموضة" لم تستمر طويلًا. (طالع التفاصيل)

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

يستعد الزمالك لانطلاقة الموسم الكروي 2020-21 بانطلاق مسابقة الدوري المصري يوم 12 ديسمبر، بطولة يضع الفارس الأبيض عينه عليها بكل ما أوتي من قوة بعدما فقدها في آخر خمس نسخ لصالح الغريم التقليدي الأهلي.

الموسم الماضي كانت نهايته سيئة للغاية للزمالك ، إذ خرج دون أن يحصد أي بطولة بخسارته لنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام المارد الأحمر، ثم الخروج من بطولته المفضلة كأس مصر من نصف النهائي على يد طلائع الجيش. (طالع التفاصيل)

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021

انطلقت النسخة رقم 62 من الدوري المصري الممتاز في 12 ديسمبر 2020، والذي كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق في الشرق الأوسط وأفريقيا.

يعد الأهلي هو البطل التاريخي للدوري بعد أن حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة برصيد 12 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضاً عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط. (طالع التفاصيل)

ساسي يُغادر المران، والزمالك يكشف السبب

فاجأ فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك الجميع وغادر المران الجماعي اليوم الجمعة استعدادًا لمواجهة سموحة يوم 28 ديسمبر الجاري.

وفيما تحدثت بعض المصادر عن أن هذا التصرف من جانب اللاعب التونسي جاء اعتراضًا منه على عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة لدى النادي، أوضح الموقع الرسمي للزمالك أن خروج ساسي كان بسبب الإصابة.

مضيفًا أن اللاعب تعرض لكدمة خلال التدريب وقد فضل الطبيب محمد أسامة خروجه وعدم إكماله المران.

الزمالك يعلن التوصل لاتفاق مع أوباما حول تجديد عقده

أعلن الزمالك نجاح مسؤوليه في التوصل لاتفاق مع صانع ألعاب الفريق يوسف إبراهيم أوباما حول كافة بنود عقده الجديدة، سواء المدة أو الراتب، مشيرًا إلى أن توقيع العقود سيحدث خلال اليومين القادمين.

حسين السيد نائب رئيس اللجنة التنفيذية قال للموقع الرسمي "ملف التجديد ليوسف أوباما تم الانتهاء منه بعد الجلسة التي جمعته ووكيل اللاعب وشهدت توقيع الطرفين على اتفاق بالبنود الجديدة التي تضمن تقدير اللاعب وتمسك النادي به خلال الفترة الحالية".

وأضاف "ملف التجديد لم يشهد أي معوقات بين الطرفين واللاعب أبدى رغبة شديدة وتمسك بالاستمرار في صفوف الزمالك خاصة وأنه أحد قادة الفريق، توقيع العقد سيحدث خلال يومين ليُغلق هذا الملف نهائيًا".

حسين السيد يستبعد توقيع ساسي لأي نادٍ جديد في يناير

استبعد حسين السيد نائب رئيس اللجنة التنفيذية في الزمالك توقيع لاعب الوسط فرجاني ساسي لأي فريق جديد في يناير القادم استغلالًا لدخوله الفترة الحرة في عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأكد السيد أن الزمالك بصدد الانتهاء من قضية مستحقات اللاعب في الفترة القادمة تمهيدًا لحسم ملف تجديد عقده بعدما أكد ساسي أنه يود البقاء بالقميص الأبيض.

وأضاف " فرجاني ساسي لاعب محترف ويقدر قيمة الزمالك ويعلم أن إدارة النادي ترغب في الإبقاء على اللاعب وكل ما طلبه حاليًا هو الحصول على المستحقات المالية المتأخرة للاتفاق النهائي على عقود التجديد مع القلعة البيضاء، لا أعتقد أنه سيُوقع لنادٍ آخر في يناير لأننا نشعر أنه أحد أبناء الزمالك المخلصين في الفترة الحالية ولا يريد الرحيل عن النادي".

الزمالك: سنقوم بتجميع مبلغ تجديد فرجاني ساسي بعد أسبوع