أخبار الزمالك اليوم | مساندة الأهلي أمام بايرن .. ورفض عودة مرتضى منصور

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 7 فبراير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 7 فبراير 2021.

خاص | الأهلي السعودي يرسل عرضه الأخير لضم الونش من الزمالك

أرسل النادي الأهلي السعودي، عرضًا رسميًا وأخيرًا لضم محمود حمدي الونش، مدافع نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل تدعيم صفوف الراقي.

وكان الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة، قد أرسل عرضًا في وقت سابق من أجل التعاقد مع محمود الونش، ولكن مسؤولي الزمالك رفضوا مناقشة فكرة رحيله. " اقرأ التفاصيل "

الزمالك: سنقف خلف الأهلي أمام بايرن ميونخ

أكد عصام سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، على أن جميع المصريين سيقفون خلف النادي الأهلي، في مباراته أمام بايرن ميونخ الألماني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

سالم قال خلال تصريحات إذاعية: "سنقف خلف الأهلي في مواجهة بايرن ميونخ، ونتمنى له التوفيق في المباراة".

القضاء يرفض عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الطعن الذي تقدم به مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على حل مجلس الإدارة الذي كان يترأسه.

الدعوى القضائية طالبت بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس الإدارة، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية، والتي تم تشكيلها بقرار من وزارة الرياضة رقم 434 لسنة 2020، بتاريخ 23 سبتمبر 2020، من المختصين من وزارة الشباب والرياضة، والجهاز المركزي للمحاسبات.

سيف زاهر يعلن إصابة حازم إمام بفيروس كورونا

أعلن الإعلامي سيف زاهر، عن إصابة حازم إمام، نائب البرلمان ونجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، بفيروس كورونا.

زاهر أشار إلى أن حازم إمام بصحة جيدة، ولكنه سيخضع للعزل المنزلي خلال الأيام المقبلة، حتى تتحول عينة الفحص الخاصة به من إيجابية إلى سلبية.

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الاتحاد

استقر الجهاز الفني لفريق نادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، على التشكيل الأقرب، والذي سيخوض به مباراته أمام الاتحاد السكندري مساء اليوم الأحد.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: عبد الله جمعة، محمود علاء، محمود حمدي الونش، حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، يوسف أوباما.

الهجوم: محمود عبد الرازق شيكابالا، سيف الدين الجزيري، أحمد سيد زيزو.