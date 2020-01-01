أخبار الزمالك اليوم | تطورات المفاوضات مع ساسي وأوباما .. وهجوم سموحة

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 24 ديسمبر

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 24 ديسمبر 2020.

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"بيرلو تونس" فرجاني ساسي .. قطعة الشطرنج المتحكمة في قوة الزمالك

لا أحد يختلف على ما قدمه ويقدمه الدولي التونسي فرجاني ساسي، رفقة فريقه نادي الزمالك، بعدما نجح في تقديم الإضافة القوية لخط وسط القلعة البيضاء، فماذا قدم اللاعب مع ناديه الموسم الماضي؟

انتقل فرجاني ساسي إلى صفوف نادي الزمالك، في صيف 2018 قادمًا من النصر السعودي، ليشكل ثنائي قوي مع طارق حامد، يقود الفريق الأبيض إلى منصات التتويج بالعديد من البطولات. (طالع التفاصيل)

الزمالك يكشف تطورات مفاوضات تجديد عقد يوسف أوباما

تحدث حسين السيد نائب رئيس اللجنة التنفيذية في نادي الزمالك، عن موقف يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الفريق، من تمديد تعاقده مع الفارس الأبيض من عدمه.

ويعد أوباما من أبرز اللاعبين الذين ينتظر جماهير الزمالك تمديد تعاقدهم خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث ينتهي عقده الحالي بنهاية الموسم الجاري. (طالع التفاصيل)

كشف تطورات مفاوضات التجديد مع فرجاني ساسي

كشفت تقارير صحفية مصرية، اليوم الخميس، عن تطورات محاولات الزمالك لتجديد عقد التونسي فرجاني ساسي.

وأشارت التقارير إلى أن هناك شرط واحد فقط لحل أزمة التجديد وهي أن يحصل على مستحقاته المتأخرة ومن ثم التوقيع على العقد الجديد.

هجوم مدرب سموحة على موعد مباراتهم أمام الزمالك

هاجم أحمد سامي المدير الفني لسموحة، قرار تعديل موعد مباراة فريقه أمام الزمالك ضمن الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك لأجل غير مسمى، على أن تقام مباراة الفارس الأبيض أمام سموحة بدلًا منها في يوم 28 ديسمبر الجاري.

وفاة رئيس نادي الزمالك متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

توفى المستشار أحمد البكري، رئيس نادي الزمالك، صباح اليوم الخميس، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، خلال تواجده في مستشفى العجوزة بالجيزة. ( طالع التفاصيل )

الزمالك: قيمة مستحقات اللاعبين المتأخرة تصل إلى 100 مليون جنيه

كشف فاروق جعفر، رئيس اللجنة الفنية لقطاعات كرة القدم بنادي الزمالك، عن القيمة المالية الكبيرة المتأخرة المستحقة للاعبي فريق كرة القدم، والتي يجب أن يتم تسديدها خلال الوقت الحالي. ( طالع التفاصيل )

أمير مرتضى يعلق على تصريحات فاروق جعفر

علق أمير مرتض منصور؛ المشرف العام على الكرة السابق بنادي الزمالك، على ما قاله فاروق جعفر؛ عضو لجنة الكرة بالزمالك، بشأن تخطي مستحقات اللاعبين 100 مليون جنيه.

وكتب أمير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " كمية الاخبار و التصريحات والتسريبات الكاذبة من السادة المسئولين في نادي الزمالك بخصوص مستحقات اللاعبين عن الموسم الماضي فاقت كل الحدود الواحد ساكت علشان المركب تمشي وبيدعم الفريق مش عارف تجيب فلوس او مش عارف تدير أو تجدد للاعيبة يبقى تمشي او تسكت او تسألنا وهنرد عليك كفاية تضليل".

كمية الاخبار و التصريحات والتسريبات الكاذبة من السادة المسئولين في نادي الزمالك بخصوص مستحقات اللاعبين عن الموسم الماضي فاقت كل الحدود الواحد ساكت علشان المركب تمشي وبيدعم الفريق مش عارف تجيب فلوس او مش عارف تدير أو تجدد للاعيبة يبقى تمشي او تسكت او تسألنا وهنرد عليك كفاية تضليل — Amir Mortada Mansour (@AmirMortada) December 23, 2020

الشيخ يكشف كواليس رفض انضمامه للزمالك

كشف أحمد الشيخ؛ لاعب بيراميدز، الكواليس التي دارت وتسببت في رفض نادي الزمالك التعاقد معه.

وقال الشيخ، خلال تصريحاته لقناة "إم بي سي مصر": "أشرف قاسم عضو لجنة الكرة، تواصل معي وطلب مقابلتي، بيننا معرفة سابقة فهو كان مدربي في تليفونات بني سويف، فوافقت على الفور، تقابلنا في اليوم نفسه وعرض عليّ اللعب للزمالك، ووافقت لأنني كنت أرغب في اللعب لنادٍ كبير ينافس على البطولات، وبالفعل اتفقنا على كل شيء، وأجريت الكشف الطبي، لكن بعد ذلك لا أعلم ماذا حدث".

وأضاف: "يقولون أنني أدليت بتصريحات مسيئة للزمالك هو وراء التراجع، وهذا لم يحدث على الإطلاق، لم أسيئ للزمالك أو جماهيره في يوم ما، إذا كانت أسباب التراجع فنية فلا مشكلة لدي في ذلك، لكن يقولون تصريحات، فحسبي الله في من لفق لي هذه التصريحات، هو صحفي قمت بشكوته، وترك عمله بعد شكوتي".

مصطفى محمد راحة من التدريبات

حصل مصطفى محمد؛ مهاجم الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية للفريق، بإذن من البرتغالي جايمي باتشيكو؛ المدير الفني.

واكتفى اللاعب بأداء تدريبات تأهيلية في الجيم، ضمن برنامجه التأهيلي، تمهيدًا لعودته للتدريبات الجماعية.

تدريبات تأهيلية لعبد الشافي وجمعة

أدى ثنائي الزمالك محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة، اليوم الخميس، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق، تمهيدًا لعودتهم للتدريبات الجماعية.

عبد الشافي كان قد أصيب بكسر في الترقوة، غاب على إثره منذ الموسم الماضي، بينما أصيب جمعة بفيروس كورونا.

اجتماع باتشيكو باللاعبين

اجتمع البرتغالي جايمي باتشيكو؛ المدير الفني للزمالك، بلاعبي الفريق على هامش مران الليلة.

وطالب المدرب اللاعبين بغلق ملف إفريقيا، بعد التأهل لدور المجموعات، والتركيز على مواجهة سموحة المقبلة بالدوري المحلي، من أجل عودة الانتصارات والمنافسة على الصدارة.

وقام باتشيكو بشرح الجمل التكتيكية التي يرغب في تنفيذها بشكل نظري داخل أرض الملعب.