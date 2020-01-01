أخبار الزمالك اليوم | إصابة جديدة بفيروس كورونا .. وإقامة لقاء جازيل على بتروسبورت

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 19 ديسمبر

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 19 ديسمبر 2020.

المزيد من الفرق

الزمالك يجري تدريباته قبل مواجهة جازيل التشادي

أدى فريق نادي الزمالك تدريباته مساء اليوم السبت، قبل مواجهة فريق جازيل التشادي، في دور الـ32 ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تدريبات الزمالك شهدت تأهيل عبد الله جمعة العائد من الإصابة بفيروس كورونا، والثلاثي أحمد سيد زيزو ومحمود عبد العزيز وكريم بامبو، وتم منح راحة للثنائي محمود عبد الرازق شيكابالا ومصطفى محمد من التدريبات الجماعية.

باتشيكو يطلب من لاعبي الزمالك طي صفحة بيراميدز

حرص البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على الاجتماع مع لاعبي فريقه، قبل تدريبات اليوم، استعدادًا لمواجهة جازيل التشادي.

باتشيكو طلب من لاعبي الزمالك طي صفحة مباراة بيراميدز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، بالجولة الثانية ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، والاستعداد الجيد لانطلاقة الفريق ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

بتروسبورت يقترب من استضافة لقاء الزمالك وجازيل

اقترب ملعب بتروسبورت من استضافة مباراة الزمالك أمام جازيل التشادي، يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب دور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك قد أعلن عن رفض ملعب الكلية الحربية استضافة المباراة، بسبب تجديد أرضية الملعب.

إصابة مدافع الزمالك بفيروس كورونا

تعرض محمد عبد السلام، مدافع فريق نادي الزمالك للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد التحاليل التي أجراها خلال الساعات الماضية.

وقرر الجهاز الطبي بنادي الزمالك، بقيادة محمد أسامة، عزل اللاعب على أن يتم إجراء مسحة جديدة له خلال الأيام المقبلة.