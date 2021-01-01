أخبار الزمالك اليوم | صدمة جديدة لسانت إيتيان .. وفرصة جديدة للصدارة

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 26 يناير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 26 يناير 2021.

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"رُب ضارة نافعة" .. معضلة وسط الملعب في الزمالك بين إمام عاشور وفرجاني ساسي

سقوط واحدة من أوراقك الهامة يدخلك في حيرة كبيرة لكيفية تعويضها بما يعوضها جيدًا، ولكن ماذا لو لم يكن هناك بديل؟، فبالتأكيد سيؤثر عليك بالسلب.

سقوط فرجاني ساسي من بين العناصر الأساسية للزمالك المصري خلال المباريات الأخيرة، لا يشك أحدًا قبل حدوثه تأثيره السلبي والكبير على أداء الفريق، لصعوبة تعويضه بلاعب آخر داخل فريق الزمالك.. ولكن! ( طالع التفاصيل )

جدول مباريات الزمالك في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

يستعد الزمالك لانطلاقة الموسم الكروي 2020-21 بانطلاق مسابقة الدوري المصري يوم 12 ديسمبر، بطولة يضع الفارس الأبيض عينه عليها بكل ما أوتي من قوة بعدما فقدها في آخر خمس نسخ لصالح الغريم التقليدي الأهلي.

الموسم الماضي كانت نهايته سيئة للغاية للزمالك ، إذ خرج دون أن يحصد أي بطولة بخسارته لنهائي دوري أبطال إفريقيا أمام المارد الأحمر، ثم الخروج من بطولته المفضلة كأس مصر من نصف النهائي على يد طلائع الجيش. ( طالع التفاصيل )

بيراميدز يقدم هدية للزمالك للصدارة من جديد

تعادل نادي بيراميدز مع نظيره الأهلي، سلبيًا، ضمن مباريات الجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري الممتاز في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب "الدفاع الجوي".

الأهلي ارتفع رصيده إلى 21 نقطة في صدارة الدوري المصري الممتاز، بينما يأتي الزمالك ثانيًا برصيد 20 نقطة حيث لديه فرصة كبيرة الخميس المقبل لتصدر البطولة في حالة الفوز على مصر للمقاصة.

الزمالك في بيان رسمي .. لن نبيع مصطفى محمد لسانت إيتيان الفرنسي

أصدر هشام إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك في الوقت الحالي، بيانًا رسميًا، اليوم الثلاثاء حول تطورات موقف مصطفى محمد مع الزمالك وهل سيتم بيعه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال هشام إبراهيم: "متمسكون بموقفنا ولا مجال للتفاوض مع سانت إيتيان فكرامة الزمالك أهم من ملايين سانت إيتيان".

الزمالك يضم أحداد للقائمة الأفريقية

أفادت مصادر صحفية أن الزمالك قرر إضافة اسم حميد أحداد لقائمته الأفريقية التي تستعد لخوض غمار دوري أبطال أفريقيا 2020-2021.

وكان اللاعب قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق بالإعارة أو البيع النهائي وأبدى نادي سموحة بجانب عدة أندية مغربية رغبتها في ضمه، لكن الإدارة الفنية في النادي الأبيض قررت الحفاظ عليه.

من جانب آخر، أكد محمد أسامة طبيب الزمالك أن أحداد دخل المرحلة النهائية في برنامجه العلاجي والتأهيلي للتعافي من إصابته في العضلة الضامة وبات قريبًا من الدخول في التدريبات الجماعية.

شوبير: الزمالك وافق على بيع مصطفى محمد، وعائق واحد أمام إتمام الصفقة

أكد الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم الثلاثاء موافقة نادي الزمالك على بيع مصطفى محمد لنادي سانت إتيان الفرنسي، مشيرًا إلى أن اعتذار النادي الفرنسي عما بدر من رئيسه من إساءات تجاه مجلس إدارة الزمالك عبر 3 خطابات رسمية فتح باب المفاوضات من جديد.

وأوضح شوبير أن عائق وحيد يقف أمام إتمام الصفقة رسميًا وهو طريقة دفع المقابل المالي، إذ يرفض النادي المصري مبدأ التقسيط ويُصر على استلام المبلغ بالكامل نقدًا وفورًا.

ظهور نتيجة المسحة الطبية للاعبي الزمالك قبل مواجهة المقاصة

أكد محمد أسامة طبيب الزمالك أن نتائج المسحة الطبية التي أجراها اللاعبون قبل مواجهة مصر المقاصة مساء الخميس القادم جاءت سلبية للجميع، مما يؤكد خلو الفريق من إصابات فيروس كورونا.

من جانبهم، خضع اللاعبون لتدريبات بدنية قوية تحت إشراف مدرب الأحمال جوزيه بيدرو على هامش مران اليوم في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادًا لمباراة الخميس أمام المقاصة.

كارتيرون يُنصف مصطفى محمد ويكشف: هل وصله عرض من بيراميدز؟

باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك يتحدث عن قضية احتراف مصطفى محمد ووجود عرض من بيراميدز. التفاصيل هنا

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