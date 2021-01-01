أخبار الزمالك اليوم | دعم مصطفى محمد للإدارة، وتطورات الصفقة مع البنك الأهلي

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 15 يناير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 15 يناير 2021.

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عصام سالم: مصطفى محمد يدعم قرار الإدارة، وبامبو وفتحي على أعتاب "البنك الأهلي"

أكد عصام سالم المتحدث الرسمي باسم الزمالك أن مصطفى محمد يدعم قرار النادي بإلغاء المفاوضات مع سانت إتيان الفرنسي، قائلًا لقناة صدى البلد "مصطفى أرسل للإدارة وقال "أنا في ظهركم"، هو أحد أبناء الزمالك ولن يلعب لنادٍ أساء له".

وحول تعطل صفقة انتقال كريم بامبو ومصطفى فتحي للبنك الأهلي، قال سالم "الصفقة أوشكت على النهاية، هما على أعتاب البنك الأهلي ونتمنى أن يستعيد فتحي مستواه من خلال لعبه بانتظام هناك وأن يعود للزمالك أقوى".

وأخيرًا أكد سالم قُرب انضمام المدافع الشاب أسامة جلال من إنبي.

الاتحاد الأفريقي يعتمد مواعيد دوري الأبطال 2020-2021

اعتمدت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2020-2021، وقد تقرر أن يُقام النهائي يوم 17 يوليو 2021.

وستُقام مباريات دور المجموعات خلال الفترة من 12 فبراير إلى 11 إبريل القادم، فيما سيُقام ذهاب دور الـ8 بين أيام 14-16 مايو القادم، والإياب بين أيام 21-23 من نفس الشهر.

مباراة نصف النهائي الأولى ستُلعب بين أيام 18-20 يونيو، فيما الإياب سيكون بين أيام 25-27 من نفس الشهر، والمباراة النهائية يوم 22 يوليو.

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شرط بامبو للرحيل إلى البنك الأهلي

اشترط كريم بامبو جناح الزمالك الحصول على بقية مستحقاته المالية المتأخرة قبل إتمام انتقاله إلى البنك الأهلي بالإعارة لمدة موسم ونصف.

وأوضحت صحيفة اليوم السابع المصرية أن مستحقات بامبو المتأخرة تُقدر بـ25% من عقده مع الزمالك، وتجري مفاوضات حاليًا بين الطرفين للوصول إلى صيغة مناسبة.

مصطفى فتحي يُغير وجهته بسبب حسام حسن

أفادت صحيفة اليوم السابع أن مصطفى فتحي تراجع عن موافقته الانتقال إلى فريق البنك الأهلي بالإعارة لموسم ونصف، وذلك بعد مكالمة هاتفية وصلته من حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري.

حسام حسن طلب من مصطفى فتحي الانضمام إليه في الاتحاد ووعده بإعادته إلى مستواه الممتاز مما جعل اللاعب يُفضل ارتداء القميص الأخضر بدلًا من الانضمام للبنك الأهلي، ويُحاول مسؤولو الزمالك حاليًا إقناته بالرحيل إلى البنك الأهلي.

مران الزمالك .. تواجد ساسي ومصطفى وغياب أحداد وعبد الشافي وإصابة بامبو

شهد مران الزمالك اليوم الجمعة عددًا من الأحداث البارزة، إذ تواجد الثنائي فرجاني ساسي وأديا التدريبات الجماعية بشكل عادي، فيما غاب عن المران محمد عبد الشافي حيث مازال يؤدي تدريبات بدنية لاستعادة مستواه بعد غيابه الطويل عن الملاعب.

وأدى حميد أحداد تدريبات تأهيلية على هامش المران، فيما شهدت المباراة التدريبية تعرض كريم بامبو لكدمة ليقرر المدرب جايمي باتشيكو إراحته وعدم إكماله بقية المران.

المدرب البرتغالي من جانبه اجتمع مع اللاعبين وشكرهم على الأداء الجيد والحماس والروح القتالية التي أظهروها خلال المباريات الماضية، مطالبهم بمواصلة السير على نفس النهج.

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