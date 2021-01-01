أخبار الزمالك اليوم | ندم لاعب الأهلي .. وقيمة صفقة مروان حمدي

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 3 فبراير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 3 فبراير 2021.

مصطفى محمد: ما فعله فاتح تريم معي لا يصدق

أكد المصري مصطفى محمد؛ مهاجم جلطة سراي التركي الجديد، أنه متعطش لتحقيق البطولات مع فريقه، مشيدًا بدور فاتح تريم؛ المدير الفني للفريق، معه.

مصطفى شارك لمدة 45 دقيقة بالأمس خلال لقاء الأحمر والأصفر أمام باشاك شهير، ضمن الجولة الـ23 من الدوري التركي، والذي فازت به كتيبة تريم، بثلاثية نظيفة، سجل منها المحترف المصري هدفًا من ضربة جزاء في الدقيقة 2+90. " اقرأ التفاصيل "

مدرب جلطة سراي عن مصطفى محمد: أثبت أنه سيكون مفيدًا لنا كثيرًا

أشاد فاتح تريم؛ المدير الفني لجلطة سراي التركي، بالمصري مصطفى محمد؛ مهاجم الفريق الجديد، مؤكدًا أنه سيفيد فريقه كثيرًا، وفقًا لما قدمه خلال مواجهة باشاك شهير.

مصطفى شارك لمدة 45 دقيقة بالأمس خلال لقاء الأحمر والأصفر أمام باشاك شهير، ضمن الجولة الـ23 من الدوري التركي، والذي فازت به كتيبة تريم، بثلاثية نظيفة، سجل منها المحترف المصري هدفًا من ضربة جزاء في الدقيقة 2+90. " اقرأ التفاصيل "

المقاصة يكشف قيمة ما حصل عليه من الزمالك

كشف سيد متولي، مدير التعاقدات بنادي مصر للمقاصة، عن المبلغ المالي الذي حصل عليه ناديه، نظير بيع مهاجمه مروان حمدي إلى صفوف الفريق الأبيض.

متولي قال خلال تصريحات إذاعية: "الزمالك لم يكن الفريق الوحيد الذي تقدم بعرض للتعاقد مع حمدي، لأنه كان قد تلقى عرضًا سعوديًا، وحصلنا على 11 مليون جنيه من القلعة البيضاء، ووضعنا بندًا في العقد، يقتضي بحصول المقاصة على نسبة 15% في حالة إعارته أو بيعه.

فيليكس: لم أكن سعيدًا مع الزمالك

أكد الغاني أحمد فيليكس، مهاجم الأهلي والزمالك السابق، على أنه لم يكن سعيدًا داخل القلعة البيضاء، مشيرًا إلى أنه كان يرغب في الانتقال إلى قطر، ولكنه فضل ارتداء القميص الأبيض.

فيليكس قال خلال تصريحات تليفزيونية: "كنت أريد الانتقال لقطر، ولكن تلقيت عرضًا من الزمالك، وأنا أحب الجمهور المصري، ولم أمتلك الفرصة والوقت من أجل إثبات وجودي، في الحقيقة لم أكن سعيدًا مع الزمالك خلال الفترة الحالية".