أخبار الزمالك اليوم | قيد 5 لاعبين قاريًا، وتفاصيل إصابة المثلوثي وشيكابالا

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 1 فبراير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 1 فبراير 2021.

الزمالك يُقيد 5 لاعبين في قائمته الأفريقية

أفادت مصادر صحفية مصرية أن نادي الزمالك أضاف 5 أسماء جديدة إلى قائمته الأفريقية لموسم 2020-2021.

وأوضحت المصادر أن وصيف دوري أبطال أفريقيا سجل الوافدين الجديدين، أيمن حفني ومروان حمدي، بجانب لاعب الوسط الشاب حسين فيصل وحارسي المرمى أحمد نادر السيد وسيد عطية.

ولم يستطع النادي قيد مهاجمه الجديد سيف الدين الجزيري كونه شارك مع المقاولون العرب في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

طبيب الزمالك يكشف تفاصيل الحالة الصحية لشيكابالا والمثلوثي

قال الدكتور محمد أسامة طبيب الزمالك أن حالة محمود عبد الرازق شيكابالا وحمزة المثلوثي الصحية لا تدعو للقلق.

وأوضح خلال تصريحاته لقناة الزمالك أنه فضل إراحة شيكابالا وعدم المجازفة به خلال مباراة غزل المحلة القادمة لمعاناته من آلام في الظهر.

وأضاف عن حالة الظهير الأيمن التونسي "حمزة خضع لفحوصات بالأشعة على ركبته وقد أظهرت وجود جزع في الرباط الداخلي للركبة، هو أمر بسيط ولا يدعو للقلق وسيحتاج مدة 10 أيام تقريبًا من العلاج".

الزمالك يطلب من جنش الصبر

طلب مسؤولو الزمالك من محمود عبد الرحيم جنش الصبر على استلام مقدم عقده الذي كان يستحق السداد رسميًا يوم أمس بناءً على العقد الذي وقعه اللاعب قبل عدة أسابيع ويمتد لعام 2024.

وعقدت إدارة النادي جلسة مع حارس المرمى لإبلاغه أن صرف مقدم التعاقد سيحدث خلال الأسبوع القادم، وقد وافق جنش من جانبه على طلب الزمالك.

الزمالك يتوجه إلى المنصورة استعدادًا لمواجهة المحلة

يتوجه الزمالك اليوم وعقب نهاية المران إلى مدينة المنصورة للمبيت فيها استعدادًا لمواجهة غزل المحلة مساء غدٍ الثلاثاء.