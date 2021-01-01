أخبار الزمالك اليوم | فاتح تريم يتحدث عن مصطفى محمد .. وعرض مغربي لأوناجم

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 29 يناير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 29 يناير 2021.

فاتح تريم يتحدث عن ضم مصطفى محمد

تحدث فاتح تريم المدير الفني لجالطة سراي التركي، عن ضم مصطفى محمد المنضم من الزمالك المصري خلال ميركاتو الشتاء الجاري.

وقال تريم في مؤتمر صحفي اليوم: "الاهتمام بمصطفى محمد كان منذ عامًا ونصف أو عامين وتابعناه جيدًا".

وأضاف: "مصطفى محمد لاعب شاب وموهوب للغاية، وأشكر الإدارة على ضمه للفريق في الوقت الحالي".

تقارير .. نهضة بركان يرغب في ضم محمد أوناجم من الزمالك

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن اهتمام من قبل فريق نهضة بركان المغربي لضم محمد أوناجم جناح الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشارت بعض التقارير المغربية، إلى رغبة نهضة بركان في ضمه ولكن الزمالك يرفض رحيل اللاعب في الوقت الحالي.

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2021 والقنوات الناقلة

عاد الدوري المصري الممتاز من جديد بموسم يتوقع أن يكون أكثر إثارة من سابقيه يحمل الرقم 62 في تاريخ البطولة في ديسمبر 2020، وذلك بعد أسابيع قليلة من نهاية الموسم الماضي.

يمتلك النادي الأهلي شعبية كبيرة في الوطن العربي وليس فقط في مصر، وقد وضع نفسه منذ سنوات على خارطة الكرة العالمية بمشاركاته المشرفة في كأس العالم للأندية في العشرية الأولى من القرن الواحد والعشرين، كما أحد أكثر الأندية في العالم فوزًا بالبطولات. ( طالع التفاصيل )

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2021

انطلقت النسخة رقم 62 من الدوري المصري الممتاز في 12 ديسمبر 2020، والذي كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق في الشرق الأوسط وأفريقيا.

يعد الأهلي هو البطل التاريخي للدوري بعد أن حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة برصيد 12 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضاً عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط. ( طالع التفاصيل )

بين الآن ابنتي ستأكل واغلقوا باب عودته .. ردود أفعال الجماهير على صفقة مصطفى محمد

نشر مصطفى محمد؛ مهاجم الزمالك، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة من توقيعه عقود انتقاله إلى نادي جلطة سراي التركي، لتنهال عليه رسائل جماهير كلا الناديين.

اللاعب سينتقل للدوري التركي لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة (طالع التفاصيل)، لكن هي صفقة غير مباركة من جمهور القلعة البيضاء، الذي أعرب عن غضبه من اللاعب، فيما هي صفقة مباركة من الجماهير التركية.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز ردود أفعال الجماهير حول هذه الصفقة.. " اقرأ التفاصيل "

رئيس سموحة: حسام حسن انضم لفريق آخر غير الزمالك

أكد محمد فرج عامر، رئيس نادي سموحة، على أن حسام حسن مهاجم فريقه، انتقل بالفعل لفريق مصري آخر غير الزمالك الذي يريد التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

فرج عامر قال خلال تصريحات تليفزيونية: "حسام حسن انتقل لفريق مصري كبير غير الزمالك مقابل 40 مليون جنيه، وسينضم له بنهاية الموسم الحالي".

الزمالك: نبحث عن بديل لمصطفى محمد

كشف هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، عن أن الإدارة تتشاور مع البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق، بشأن التعاقد مع مهاجم بدلًا من مصطفى محمد الذي رحل عن الفريق.

هشام إبراهيم قال خلال تصريحات لقناة الزمالك: "المدرب رشح عدة أسماء للاعبين مصريين، وسنتفاوض معهم خلال الساعات القليلة القادمة".

إيهاب جلال: الإهمال سبب خسارتنا من الزمالك

أكد إيهاب جلال، المدير الفني لفريق مصر للمقاصة، على أن فريقه منح الزمالك العديد من الهدايا تسببت في الخسارة الكبيرة بأربعة أهداف.

جلال قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "منحنا الزمالك العديد من الهدايا، وذلك بسبب الإهمال وفقدان الثقة، والأهداف المبكرة تسببت في هزة الفريق".