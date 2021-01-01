أخبار الزمالك اليوم | جلسة ساسي الحاسمة .. والمنافس الإفريقي يخسر

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 13 يناير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 13 يناير 2021.

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محدث | سانت إيتيان: قدمنا للزمالك 3 خيارات لشراء مصطفى محمد

أكد نادي سانت إيتيان الفرنسي، على أن نادي الزمالك يتعامل معهم بطريقة غير مناسبة، وذلك في مفاوضات التعاقد مع مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأشار مصدر داخل نادي سانت إيتيان لموقع يلا كورة، إلى أن الزمالك طلب 5 ملايين دولار، حيث يتم دفع 2 مليون دولار، ويتم تقسيم 3 مليون، ولكن مسؤولي القلعة البيضاء تراجعوا وطالبوا الحصول على المبلغ بشكل فوري. " اقرأ التفاصيل "

الزمالك: زيزو تأثر بما يثار حوله

أكد عصام سالم، رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، على أن مستوى أحمد سيد زيزو، جناح الفريق الأبيض، تأثر بما تمت إثارته عنه خلال الفترة الماضية، بشأن العرض الذي وصل له، من أحد الأندية الإماراتية.

سالم قال خلال تصريحات تليفزيونية: "أزمة زيزو تدخل فيها 3 أطراف، هم نادر شوقي وكيل اللاعبين ووالد اللاعب نفسه، ومحمود عبد الرزاق شيكابالا قائد الفريق" متسائلًا: "لمصلحة من يتم إيقاف مسيرة الزمالك؟".

منافس الزمالك يخسر بالدوري التونسي

تعرض فريق نادي الترجي للخسارة على يد الصفاقسي، بالجولة الثامنة، ضمن منافسات الدوري التونسي للمحترفين، بهدفين دون رد.

الترجي يقع مع الزمالك في المجوعة، ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

باتشيكو يعقد جلسة مع فرجاني ساسي لحسم مستقبله

عقد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، جلسة حاسمة مع التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأبيض، لبحث ملف عدم مشاركته خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن باتشيكو استفسر من ساسي عن رغبته في الاستمرار مع الزمالك أم لا، ورغبته في المشاركة، ليؤكد اللاعب على أنه لا توجد أمامه أي مشكلة للمشاركة، وتم الاتفاق على أن مستوى اللاعب في التدريب هو الحكم على مدة رغبته في العودة للتشكيل الأساسي.