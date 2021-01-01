أخبار الزمالك اليوم | بيان اعتراضًا على تقليص عقوبة الشناوي واجتماع سر الاستفاقة

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 21 يناير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 21 يناير 2021.

المزيد من الفرق

الزمالك عن تقليص عقوبة الشناوي: لن نقف مكتوفي الأيدي .. نطالب بالعدالة

أصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا، للرد على قرار اتحاد الكرة المصري، بتخفيف العقوبة الموقعة على محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، بعد القرار الذي تم اتخاذه أمس الأربعاء. (طالع التفاصيل)

اجتماع سر استفاقة الزمالك

أوضح مدحت عبد الهادي؛ المدرب العام للزمالك، سر الاستفاقة التي يعيشها الفريق خلال الفترة الحالية.

وقال عبد الهادي، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة البيضاء: "عقد اللاعبون اجتماعًا خلال الفترة الماضية، وتعاهدوا على الفوز بكل البطولات، وأولها الدوري، لذلك نسير بخطى ثابتة في هذه المسابقة".

الجونة: الزمالك طلب بواليا شفهيًا

أوضح حسام الزناتي؛ المدير الرياضي بنادي الجونة، حقيقة تلقي والتر بواليا؛ مهاجم الفريق السابق والأهلي الحالي، عرضًا من الزمالك قبل انتقاله للأحمر.

وقال الزناتي، خلال تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس": "الزمالك قدم عرضًا شفهيًا للاعب، وأقل بكثير من عرض الأهلي، إذ كان يرغب الأبيض في دخول لاعبين بالصفقة، ومع ذلك كان عرض الأهلي أعلى".