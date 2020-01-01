أخبار الزمالك اليوم | غلق ملف تجديد العقود، وتصريحات نارية من ميدو وأمير مرتضى

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 29 ديسمبر

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 29 ديسمبر 2020.

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الزمالك يُغلق ملف تجديد عقود أوباما وساسي وشيكابالا خلال ساعات

أكدت مصادر صحفية أن اللجنة المسؤولة عن إدارة الزمالك مؤقتًا ستُعلن خلال ساعات قليلة تجديد عقود الثلاثي محمود عبد الرزاق شيكابالا ويوسف إبراهيم أوباما وفرجاني ساسي.

وأوضحت صحيفة اليوم السابع المصرية أن الزمالك قام بتوفير مقدم التعاقد للاعبين الثلاثة، مشيرة إلى أنهم سيتسلمون شيكات بالمبالغ وسيُعلن تجديد العقود رسميًا حال صرف تلك الشيكات.

وأضافت أن الاتفاق مع أوباما على تجديد عقده لثلاثة مواسم مقابل 10 ملايين جنيه سنويًا بجانب تعديل راتب عامه الأخير في العقد الحالي، فيما سيُجدد النجم التونسي عقده مقابل 1.7 مليون يورو سنويًا، ولم يشترط شيكا أي تفاصيل مالية على النادي ورحب بتجديد عقده لعامين قادمين.

عبد الله جمعة يُعلن تعافيه من فيروس كورونا

أعلن عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

وتلك هي المرة الثانية التي يُصاب فيها جمعة بفيروس كورونا ثم يتعافى منه، إذ كان قد أصيب قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا وتعافى في منتصف ديسمبر الجاري، وبعدها أعلن إصابته يوم الأحد الماضي واليوم أعلن شفائه.

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