أخبار الزمالك اليوم | مصطفى محمد يقود الهجوم أمام أسوان، وخبر مقلق من قطر

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 23 يناير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 23 يناير 2021.

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مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك أمام أسوان

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك تشكيله الأساسي لمواجهة أسوان في تاسع جولات الدوري المصري.

وقد شهد التشكيل تواجد مصطفى محمد في مقدمة هجوم الفريق وعودة أشرف بنشرقي لمركزه في الجناح.

تشكيل الزمالك أمام أسوان ضم كلًا من: محمد أبو جبل، أحمد فتوح، محمد عبد الغني، محمود حمدي "الونش"، حازم إمام، طارق حامد، إمام عاشور، أشرف بنشرقي، يوسف إبراهيم "أوباما"، أحمد سيد "زيزو"، مصطفى محمد.

الهلال ينفي قرب تعاقده مع ساسي

نفى نادي الهلال السوداني كل الأخبار المثارة حول قُرب تعاقده مع لاعب وسط الزمالك فرجاني ساسي عقب نهاية عقده مع ناديه.

وأكد الطاهر يونس نائب رئيس نادي الهلال السودانى أن تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أن ساسي خارج حسابات ناديه.

الدحيل يتخلى عن المساكني .. هل يعود إلى ساسي؟

تخلى الدحيل القطري عن لاعبه التونسي يوسف المساكني، إذ انتقل بالإعارة لموسم ونصف إلى العربي القطري كما أعلن رسميًا اليوم.

رحيل المساكني يفتح من جديد الباب لتعاقد النادي مع فرجاني ساسي نجم وسط الزمالك، فهل تتم الصفقة في آخر أيام الميركاتو الشتوي وقبل انطلاق مونديال الأندية؟

سانت إتيان يُحاول إيجاد حل لضم مصطفى محمد

أفادت مصادر صحفية فرنسية أن إدارة سانت إتيان الفرنسي تسعى للحصول على قرض بقيمة 4 ملايين يورو لتوفير المال اللازم للتعاقد مع مهاجم الزمالك مصطفى محمد.