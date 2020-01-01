أخبار الزمالك اليوم | قائمة لقاء بيراميدز .. وغرامة كبيرة لصالح أشيمبونج

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 16 ديسمبر

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 16 ديسمبر 2020.

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أشرف قاسم يكشف موقف الزمالك المالي .. ومصير مقدمات العقود

تحدث أشرف قاسم نجم الزمالك السابق وعضو لجنة الكرة بالنادي في الوقت الحالي، عن صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة خلال الساعات الأخيرة.

الزمالك في بيان رسمي أعلن حصول اللاعبين على مستحقاتهم المتأخرة وجزء من مقدمات عقودهم للموسم الجديد. " اقرأ التفاصيل "

قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز تشهد عودة أوباما وعاشور

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي الزمالك، عن قائمة فريقه لمواجهة بيراميدز، بالجولة الثانية ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وضمت القائمة الآتي:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمد عواد.

خط الدفاع: محمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبدالسلام وأحمد فتوح وحازم إمام.

خط الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد ومحمد أشرف "روقا" وإسلام جابر وإمام عاشور ويوسف إبراهيم "أوباما" وأحمد سيد "زيزو" ومحمد أوناجم ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وأشرف بن شرقي.

خط الهجوم: حميد أحداد ومصطفى محمد وعمر السعيد.

أشيمبونج يحصل على حكم ضد الزمالك

حصل الغاني بنجامين أشيمبونج، لاعب نادي الزمالك السابق، على حكم ضد القلعة البيضاء، للحصول على مستحقات مالية كبيرة، من النادي الأبيض، بعد نزاع قانوني طويل بين الطرفين.

وأشار موقع رابطة اللاعبين المحترفين في غانا، إلى أن أشيمبونج حصل على حكم بالحصول على تعويضات مالية كبيرة، بالإضافة إلى تغريم الزمالك قيمة أتعاب المحاماة والمصاريف التابعة للقضية.

الزمالك: كل المؤشرات تشير إلى بقاء فرجاني ساسي

أكد عصام سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، على أن كل المؤشرات تشير إلى استمرار التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الأبيض، خلال المرحلة المقبلة.

سالم قال خلال برنامج "الماتش" عبر قناة صدى البلد: "فرجاني ساسي سيقوم بتجديد عقده مع الزمالك، لأن هناك حالة حب كبيرة بينه وبين جماهير القلعة البيضاء، واستمراره مطلب شعبي".