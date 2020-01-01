أخبار الزمالك اليوم | إصرار مصطفى على الرحيل .. وحقيقة عرض الدحيل لساسي

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 27 ديسمبر

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 27 ديسمبر 2020.

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تعافي طارق حامد من كورونا .. وعبد الله جمعة يعلن إصابته مجددًا

أعلن طارق حامد، لاعب وسط نادي الزمالك، عن تعافيه من فيروس كورونا "كوفيد 19"، بعدما أجرى مسحة طبية أثبتت سلبيتها اليوم الأربعاء.

طارق حامد غاب عن الملاعب الفترة الماضية بسبب تعرضه للإصابة بفيروس كورونا، ليعود مجددًا للمشاركة في تدريبات الفريق الأبيض، تمهيدًا للمشاركة في المباريات. " اقرأ التفاصيل "

الضغط على الزمالك يزداد .. سانت إيتيان يرفع عرضه لمصطفى محمد

تزداد الضغوطات على اللجنة المؤقتة التي تدير نادي الزمالك يومًا تلو الآخر، للموافقة على رحيل مصطفى محمد؛ مهاجم الفريق، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

اللجنة حاولت إقناع اللاعب صاحب الـ23 عامًا بالبقاء والاحتراف بأوروبا بعد أولمبياد طوكيو إلا أنه يصمم على الرحيل بيناير، خوفًا من عدم تجدد العروض التي يمتلكها حاليًا. " اقرأ التفاصيل "

الزمالك: مصطفى محمد مُصر على الرحيل ونضغط للموافقة على شروطنا

أوضح عصام سالم؛ رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، موقف ناديه من رحيل مصطفى محمد؛ مهاجم الفريق، خلال يناير المقبل، وموقف التجديد للرباعي يوسف أوباما وفرجاني ساسي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمود عبد الرحيم "جنش".

مصطفى يمتلك عرضًا من نادي سانت إيتيان الفرنسي وصل إلى أربعة ملايين دولار إلا أن مسؤولي القلعة البيضاء يرفضونه في ظل عدم موافاته للشروط المالية التي وضعوها للموافقة على رحيل اللاعب. " اقرأ التفاصيل "

خاص | تفاصيل عرض الدحيل لفرجاني ساسي .. اللاعب يتمسك بالزمالك حتى اللحظة الأخيرة

كشفت تقارير صحفية قطرية، اليوم الأحد، أن هناك تواصل من جانب نادي الدحيل من أجل التعاقد مع التونسي فرجاني ساسي لاعب خط وسط الزمالك، خلال الفترة المقبلة بعد اقتراب عقده من الانتهاء.

ساسي يعد من الأعمدة الرئيسية لفريق الزمالك خلال المواسم الأخيرة، ورحيله عن القلعة البيضاء سيعد ضربة قوية لصفوف الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة. " اقرأ التفاصيل "