أخبار الزمالك اليوم | إصابتان بكورونا ووعد اللاعبين لباتشيكو

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 11 فبراير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 11 فبراير 2021.

نائب رئيس جلطة سراي: لم ننم بسبب مصطفى محمد

وصف عبد الرحيم البيرق؛ نائب رئيس نادي جلطة سراي التركي، صفقة المصري مصطفى محمد؛ مهاجم الفريق الحالي، بالصفقة الأصعب التي مرت عليه، متوجهًا بالشكر لكل من عمل على إتمامها. ( طالع التفاصيل )

إشادة كبيرة من فاتح تريم بمصطفى محمد بعد تسجيل هدفه الثالث

تحدث فاتح تريم المدير الفني لجلطة سراي التركي عن تألق مصطفى محمد مهاجم الفريق خلال الـ3 مباريات الماضية منذ انضمامه قادمًا من الزمالك المصري. ( طالع التفاصيل )

إصابتان بكورونا

أعلن محمد أسامة؛ طبيب نادي الزمالك، إصابة اثنين من الجهاز الإداري للفريق بفيروس كورونا.

وأوضح الطبيب للموقع الرسمي لناديه أنه تم عزل الاثنين، ويتم علاجهما حاليًا وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.

سلبية مسحة اللاعبين

أعلن نادي الزمالك سلبية مسحة كافة لاعبيه، استعدادًا لمواجهة مولودية الجزائر، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعد اللاعبين لباتشيكو

عقد البرتغالي جايمي باتشيكو؛ المدير الفني للزمالك، اليوم الخميس، جلسة تحفيزية مع لاعبيه قبل مران اليوم، في عضو أعضاء الجهاز الفني ومدير الكرة عبد الحليم علي.

وأكد المدرب للاعبيه على أهمية مواجهة مولودي الجزائر، معربًا عن ثقته بهم، وأنهم جميعًا على قدر المسؤولية.

وتعاهد اللاعبون في نهاية الجلسة على تحقيق بداية مثالية في البطولة الإفريقية وبذل أقصى جهد بالمباراة للفوز.

جدول مباريات ومجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2021

تعرف على مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2020-2021، وما هو جدول مباريات الفارس الأبيض في البطولة؟ وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ ( طالع التفاصيل )