أخبار الزمالك اليوم | تشكيل لقاء الإسماعيلي المتوقع .. وإصابتان بفيروس كورونا

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 17 فبراير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 17 فبراير 2021.

تقرير .. جلطة سراي يضع شرطًا ضخمًا للإبقاء على مصطفى محمد

مؤكد أن إدارة نادي جلطة سراي التركي ستسعى بكل قوة لشراء المصري مصطفى محمد؛ مهاجم الفريق المعار من الزمالك المصري، بعد حالة التألق الكبيرة التي بدأ بها مسيرته.

المهاجم المصري كان قد انتقل لفريق الأحمر والأصفر خلال الميركاتو الشتوي الماضي، على سبيل الإعارة من الأبيض لمدة موسم ونصف، مع بند يتيح للنادي التركي شرائه نهائيًا. "اقرأ التفاصيل"

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الإسماعيلي

استقر الجهاز الفني لفريق نادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، على التشكيل الأقرب الذي سيخوض به الفريق مباراته أمام الإسماعيلي.

وضم التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: حازم إمام، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، عبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف إبراهيم "أوباما".

الهجوم: أحمد سيد "زيزو"، سيف الدين الجزيري، أشرف بنشرقي.

إصابة محلل أداء الزمالك بفيروس كورونا

تعرض أحمد شعبان، محلل الأداء بالجهاز الفني لفريق نادي الزمالك، للإصابة بفيروس كورونا، بناء على نتيجة المسحة التي أجراها.

شعبان تعرض للإصابة قبل سفر الفريق إلى السنغال، لمواجهة تونجيت السنغالي في الجولة الثانية، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

شيف الزمالك يتعرض للإصابة بفيروس كورونا

تعرض الشيف الخاص بفريق نادي الزمالك، للإصابة بفيروس كورونا، قبل سفر الفريق إلى السنغال، لمواجهة تونجيت السنغالي.

وقرر الزمالك إلغاء فكرة اصطحاب شيف خاص للفريق، خلال الرحلة إلى السنغال، استعدادًا لمواجهة تونجيت المقرر لها يوم 23 فبراير الجاري.