أخبار الزمالك اليوم | موقف ساسي من مواجهة الإسماعيلي، ومفاوضات إيبوكا

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 16 فبراير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 16 فبراير 2021.

ساسي جاهز لمواجهة الإسماعيلي

بات فرجاني ساسي نجم وسط الزمالك جاهزًا من الناحية الطبية لمواجهة الإسماعيلي الأربعاء القادم في الدوري المصري.

اللاعب التونسي كان قد تعرض لكدمة خلال مواجهة مولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا، لكنه تعافى منها بعدما خضع لجلسات علاجية وتأهيلية خلال الأيام القليلة الماضية.

ساسي انتظم في مران الزمالك الجماعي يوم أمس وأظهر جاهزية كاملة لمواجهة الدراويش.

الزمالك يُحدد الراتب الجديد لعبد الله جمعة

أفادت مصادر صحفية أن مسؤولي الزمالك بصدد عقد جلسة مع عبد الله جمعة لتجديد عقده بما يتضمن تحسين راتبه السنوي.

الظهير والجناح الأيسر يتقاضى حاليًا 1.2 مليون جنيه مصري سنويًا، وينوي الزمالك عرض 6 ملايين جنيه سنويًا لتجديد العقد مما يضعه ضمن قائمة اللاعبين المصنفين فئة أولى في الفريق.

هل فاوض الزمالك إيبوكا؟ إنبي يكشف

نفى عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي الأخبار التي تحدثت عن سعي الزمالك لضم مهاجم الفريق "جون إيبوكا" خلال سوق الانتقالات الشتوي الأخير.

وأوضح المسؤول البارز في النادي البترولي عبر تصريحات تلفزية أن الزمالك لم يدخل في مفاوضات معهم لضم إيبوكا، مشيرًا إلى أن اللاعب مرتبط مع إنبي بعقد مازال ممتدًا لثلاثة مواسم.

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