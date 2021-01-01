أخبار الزمالك اليوم | جنش يقود الأبيض في السنغال، ومستقبل مصطفى فتحي

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 23 فبراير

انطلق الموسم الجديد في كرة القدم المصرية، ويسعى نادي الزمالك خلاله للعودة إلى منصات التتويج بعد خسارته ألقاب الموسم الماضي خاصة دوري أبطال أفريقيا و الدوري المصري .

استعدادات الزمالك للموسم الجديد وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 23 فبراير 2021.

أوباما يقود هجوم الزمالك أمام تونجيث

قرر جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك الدفع بصانع الألعاب يوسف أوباما في هجوم الفريق أمام تونجيث في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، واستقر كذلك على منح حارس المرمى البديل "محمود عبد الرحيم جنش" الفرصة على حساب محمد أبو جبل.

التشكيل المتوقع للزمالك في المباراة التي ستنطلق عند السادسة من مساء اليوم في السنغال يضم كلًا من:

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش

الدفاع: حمزة المثلوثي، محمد عبد الغني، محمود علاء، أحمد فتوح

الوسط: إمام عاشور، فرجاني ساسي، طارق حامد

الوسط المهاجم: أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي

الهجوم: يوسف أوباما

مدرب سموحة: لا نريد تجديد إعارة مصطفى فتحي

قال أحمد سامي المدير الفني لسموحة أنه لا يتمنى تجديد إعارة مصطفى فتحي من الزمالك بل ضمه نهائيًا، مشيرًا إلى أن النادي سيتحدث مع اللاعب بنهاية الموسم الجاري للحديث عن تلك الخطوة.

يُذكر أن مصطفى فتحي أحد أبرز الموهوبين في الزمالك يلعب لسموحة بالإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، وقد أعاقت الإصابات كثيرًا مسيرته مع الأبيض.

المتحدث الرسمي باسم الرجاء يُحذر الزمالك من تونجيث

أوصى سعيد وهبي المتحدث الرسمي باسم الرجاء فريق الزمالك بالحذر من مواجهة تونجيث السنغالي في دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح المتحدث باسم النادي المغربي أن تأهل الفريق السنغالي على حسابهم جاء بسبب الأمطار الغزيرة وحالة الملعب السيئة وقرار الحكم الخاطئ باستمرار اللعب، مضيفًا "تعرضنا للظلم أمام تونجيث الذي تأهل على حسابنا لدور المجموعات في دوري الأبطال، خروجنا من البطولة لم يكن مستحقًا لأسباب كثيرة أبرزها أن الحكم لم يتخذ القرار السليم بإيقاف اللقاء في ظل حالة الملعب السيئة جدًا".

وأتم "تونجيث فريق مغمور لكن الزمالك مطالب بالحذر أمامه لأنه ليس لديهم ما يخسروه، الأبيض فريق كبير ويمتلك تاريخ رائع في القارة السمراء".

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