أخبار الزمالك اليوم | اعتماد بيع رفعت وعنتر، والأولمبية تُهاجم اجتماع مجلس الإدارة

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 14 نوفمبر

يُواصل الزمالك استعداداته الجادة لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الزمالك لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 14 نوفمبر 2020.

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شريف العريان: اجتماع مجلس إدارة الزمالك والعدم واحد!

قال شريف العريان أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية في تصريحات خاصة لبوابة مصر اليوم أن اجتماع مجلس إدارة الزمالك الذي جرى أمس لا قيمة له، واصفًا إياه "أنه والعدم واحد".

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مضيفًا "اجتماع أمس هو والعدم واحد لسببين، أولًا تواجد مرتضى منصور بصفته رئيس النادي بعدما تم عزله وإيقافه، والثاني تواجد الثلاثي أحمد مرتضى وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح بصفتهم أعضاء مجلس الادارة، والذى حكم مركز التسويه والتحكيم ببطلان اللائحه التى تم انتخابهم على أساسها.

الزمالك يعتمد بيع عنتر ورفعت للمصري

اتخذ مجلس إدارة الزمالك بعد انعقاده يوم أمس 3 قرارات، أبرزهم تجديد إعارة عبد الرزاق سيسيه للاتحاد واعتماد بيع أحمد رفعت ومحمد عنتر نهائيًا للمصري.

القرار الثاني كان نقاش استعدادات الفريق لنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي، وأخيرًا صرف جميع مستحقات اللاعبين.

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