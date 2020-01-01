أخبار الزمالك اليوم | حسم مستقبل مصطفى فتحي، وإصابة لاعب الوسط بكورونا

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 17 نوفمبر

يُواصل الزمالك استعداداته الجادة لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الزمالك لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 17 نوفمبر 2020.

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محمد حسن يُضاف لقائمة ضحايا كورونا

أعلن محمد حسن لاعب وسط الزمالك إصابته بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

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لاعب الوسط صاحب الـ28 عامًا أعلن ذلك عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وهو اللاعب الثاني في الفريق الذي يُصاب بكورونا عقب حازم إمام.

الزمالك مقبل على مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد 10 أيام، ولا يُعلم حتى الآن إن كان محمد حسن سيلحق اللقاء أم لا.

مصطفى فتحي خارج الزمالك الموسم القادم

أفادت مصادر صحفية أن مجلس إدارة الزمالك حسم إلى حد كبير مستقبل مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق، حيث رحب برحيله على سبيل الإعارة الموسم القادم نظرًا لصعوبة لعبه بانتظام مع الفريق.

وأضافت تلك المصادر أن المدرب جايمي باتشيكو رحب بهذا القرار لخروج اللاعب من حساباته، وسيدرس فتحي العروض المقدمة له مع وكيله لاختيار أفضلها.

الزمالك يؤكد عودة فتوح وأحداد ويُحدد موعد الكشف عن الصفقات الجديدة

أكد مصدر مسؤول من داخل الزمالك لموقع في الجول المصري عودة أحمد أبو الفتوح وحميد أحداد لصفوف الفريق الموسم القادم عقب نهاية إعارتهما لسموحة والرجاء المغربي على الترتيب.

وأوضح المصدر أن النادي لن يُعلق على كل ما يُثار في الإعلام حول الصفقات الجديدة، موضحًا أن الإعلان عن تلك الصفقات سيكون عقب نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي يوم 27 نوفمبر الجاري.

الأهلي يمنع انتقال الشيخ للزمالك مستقبلًا

كشفت صحيفة اليوم السابع المصرية عن وضع الأهلي بندًا خاصًا في عقد انتقال أحمد الشيخ إلى بيراميدز يقضي بمنحه الأولوية حال رغب بيراميدز في بيع اللاعب مستقبلًا، وذلك خشية انتقاله للزمالك.

انتقال الشيخ سيكون مقابل حصول الأهلي على مقابل مالي بعد رفض التعاقد مع محمد فاروق.

وزير الرياضة يرد على بيان الزمالك ويؤكد: نهائي القرن في استاد القاهرة

وزير الرياضة المصري يتحدث عن مكان إقامة نهائي دوري الأبطال وإمكانية تواجد الجماهير. التفاصيل هنا

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