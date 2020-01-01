أخبار الزمالك اليوم | تجديد عقد ساسي، وضم مدافع الأهلي

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 24 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية المصرية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الزمالك وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه باتريس كارتيرون وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الإثنين 24 أغسطس 2020 ..

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أمير مرتضى منصور: الفوز على الأهلي عادي، وسنتحدث مع ساسي قريبًا

قال أمير مرتضى منصور المشرف العام على كرة القدم في الزمالك أن الفوز على الأهلي عادي ولا يتطلب منح اللاعبين مكافآت خاصة.

وتطرق نجل رئيس النادي في حديثه مع برنامج "جمهور التالتة" لملف تجديد عقد فرجاني ساسي، بقوله "لا مشكلة في ملف تجديد عقد ساسي، نحن نريد استمراره معنا وهو يشعر أنه ابن النادي ولديه رغبة في البقاء. سنتحدث معه قريبًا".

شوبير يُحذر الأهلي من انتقال حسين السيد للزمالك

قال الإعلامي أحمد شوبير أن حسين السيد حال تخلى الأهلي عنه سينتقل للزمالك الذي يبحث عن ظهير أيسر.

وحذر شوبير الأهلي من التفريط باللاعب مؤكدًا أنه سيكون مكسبًا كبيرًا للفريق الأبيض، وأن لا أحد يستطيع لومه إن انضم للزمالك بعدما عرض نفسه على الأهلي 100 مرة.

وليد سليمان: الحملات الشخصية ضدي غريبة ومضحكة، ولم أعتذر لعبد الشافي

نجم الأهلي وليد سليمان يخرج عن صمته ويرد على اتهامات الزمالك. التفاصيل هنا

أمير مرتضى: مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي توقفت عند تلك النقطة

المشرف العام على كرة القدم في الزمالك يتحدث عن تطور مفاوضات النادي مع رمضان صبحي. التفاصيل هنا

في بيان رسمي .. الزمالك يرفض اعتذار وليد سليمان ويتقدم بشكاوى ضده