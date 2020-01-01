أخبار الزمالك | البدري يتحدث عن مصطفى محمد وباتشيكو يرفض السفر للبرتغال

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 5 نوفمبر

يُواصل الزمالك استعداداته الجادة لمباراة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والمراحل الأخيرة من كأس مصر، ذلك بعد ختام الموسم الطويل من الدوري المصري مؤخرًا.

استعدادات الزمالك لتلك المباريات المهمة وخططه لسوق انتقالات الموسم القادم تتصدر أخبار الفريق، بجانب تصريحات أبرز نجومه ومسؤوليه.

جول النسخة العربية يُقدم لكم أخبار الزمالك اليوم 5 نوفمبر 2020.

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حسام البدري: تصريحاتي ساهمت في تحسن مصطفى محمد

يرى حسام البدري؛ المدير الفني لمنتخب مصر، أن التصريحات التي أصدرها من قبل في حق مصطفى محمد؛ مهاجم الزمالك، كان لها دور في تحسن أدائه، مستغربًا من استياء البعض منه.

المدير الفني للفراعنة كان قد أطلق تصريحات من قبل أوضح فيها أن مهاجم القلعة البيضاء بحاجة إلى مزيد من العمل كي يصل إلى أفضل المستويات. (طالع التفاصيل)

الاتحاد الإفريقي يدرس الحضور الجماهيري في نهائي إفريقيا بين الأهلي والزمالك

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، عن نية الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، في حضور الجماهير لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والزمالك المقرر له يوم 27 من نوفمبر الجاري.

وكان الزمالك قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا أمس الأربعاء، على حساب الرجاء المغربي، بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف في إياب نصف النهائي. (طالع التفاصيل)

"الأتوبيس والثعبان وإما الأهلي إما بلاش" .. تصريحات مثيرة في موسم 2019-2020 من الدوري المصري

موسم انتهى بتتويج النادي الأهلي بالدوري المصري الممتاز باللقب الـ42 في تاريخه، والخامس على التوالي، بعد أن نجح في الابتعاد بالصدارة عن منافسه التقليدي الزمالك الذي نجح في حسم الوصافة بعد شد وجذب مع فريق بيراميدز.

كالعادة، موسم مثير للغاية داخل الملعب وأيضًا خارج الملعب من الشد والجذب بين أطراف المنافسة من تصريحات نارية أشعلت وسائل التواصل الاجتماعي خلال أوقات الموسم المختلفة. (طالع التفاصيل)

باتشيكو يرفض السفر لبلاده

رفض البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك الرحيل إلى البرتغال لأخذ بعض الراحة بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأصر باتشيكو على البقاء في مصر من أجل الاستعداد جيدًا لمواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري على ملعب "برج العرب".

استدعاء ساسي

أعلن الجهاز الفني لمنتخب تونس اليوم الخميس، القائمة المستدعاة لمواجهتي تنزانيا، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.

وشهدت القائمة استدعاء فرجاني ساسي؛ لاعب وسط الزمالك، رفقة مواطنه من الأهلي علي معلول.

الزمالك يطلب حضور الجماهير لنهائي إفريقيا

أكد أحمد جلال إبراهيم؛ نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن ناديه خاطب وزارة الرياضة من أجل السماح للجماهير بحضور نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال جلال، خلال تصريحاته عبر إذاعة "أون سبورت": "تواصلنا مع وزير الرياضة، نتمنى أن يحضر الجمهور النهائي، حتى لو بعدد قليل وسط اتباع للإجراءات الاحترازية".

أمير مرتضى: مواجهة الأهلي بالنهائي دافع لنا للتتويج بدوري الأبطال

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، على أن فريقه لعب في أجواء بعيدة عن كرة القدم، أمام الرجاء البيضاوي المغربي، معلقًا على مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا. ( طالع التفاصيل )

أشهر 10 مباريات قمة بين الأهلي والزمالك في التاريخ

مواجهة من العيار الثقيل، ستجمع الأهلي والزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، لأول مرة في التاريخ، والتي من المتوقع أن تكون على صفيح ساخن خاصة، وسنستعرض معاً أبرز مباريات القمة بين الفريقين. ( طالع التفاصيل )

ديربي القاهرة - تعرف على أبرز هدافي قمة الأهلي والزمالك بالدوري المصري

لقاء حاسم.. بطولة خاصة.. ديربي.. ألقاب كثيرة تطلق على مواجهة الأهلي والزمالك العملاقان المصريان وقطبي الكرة بأراضي الفراعنة. وستظل الأقوى في تاريخ الكرة المصرية والعربية حاليًا. تاريخ طويل من لقاءات القمة وهدافين عدة كتبوا اسمائهم بحروف من ذهب، ونرصد لكم خلال التقرير التالي قائمة هدافي مباريات القمة بالدوري المصري. ( طالع التفاصيل )

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا 2020

تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال أفريقيا 2020 بعد انتهاء الدور نصف النهائي. ( طالع التفاصيل )