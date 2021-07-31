أخبار الدوري السعودي: عقبة واحدة تفصل الهلال عن بيريرا والأهلي يتعاقد مع نداو

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم السبت 31 يوليو 2021 في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها جيوفينكو وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفير بانيجا وعبد الرزاق حمد الله نجمي النصر والشباب.

تعاقدات الأندية السعودية في سوق الانتقالات الصيفية 2021

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2021، أشعلت الأندية السعودية الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث ضم نادي الهلال نجم بورتو السابق موسى ماريجا، وجلب نادي النصر فينسنت أبوبكر وتاليسكا، ولا تزال هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الصيفية 2021 في الدوري السعودي؟

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم:

أوضحت تقارير صحفية، عن وجود عقبة وحيدة تمنع الهلال من التعاقد مع ماثيوس بيريرا، لاعب وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة الميدان، فإن الهلال يواجه عقبة في تسديد مبلغ الصفقة للفريق الإنجليزي، فالزعيم يرغب في تسديد المبلغ على أقساط تمتد إلى 3 سنوات، فيما يرغب وست بروميتش في الحصول على المبلغ كاملًا في غضون 18 شهرًا فقط.

أفادت تقارير صحفية، أن نادي الفيصلي يرغب في التعاقد مع عبد المجيد السواط، لاعب الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وإدارة العميد لا تمانع إلا بشرط وحيد.

وبحسب صحيفة الرياضية، فإن إدارة الاتحاد تريد من الفيصلي إسقاط ديون النمور، للموافقة على رحيل اللاعب صاحب الـ 26 عامًا.

أعلن نادي الأهلي بشكل رسمي، تعاقده مع اللاعب السنغالي، ألاسان نداو، قادمًا من فاتح كاراجمرك التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعد اللاعب صاحب الـ 24 عامًا الذي يشغل مركز الجناح، هو خامس صفقات الراقي هذا الصيف، بعد دانكلير، براداريتش، باولينهو، وأليوسكي.

اقترب نادي الطائي، من التعاقد مع أمير سعيود، لاعب شباب بلوزداد الجزائري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة الرياضية، فإن الطائي دخل في مفاوضات مع الفريق الجزائري لضم سعيود قبل عدة أيام، ومن المتوقع أن تنتهي الصفقة مقابل مليون دولار.

أكدت تقارير صحفية، عن اقتراب الراقي من حسم صفقة يوسف نياكاتي، لاعب الوحدة خلال فترة الانتقالات الحالية، متفوقًا على ناديي الطائي وأبها.

وبحسب صحيفة الرياضية، فإن هناك مفاوضات بين الفريقين على صيغة الصفقة، هل تكون بنظام الإعارة، أم نظام البيع النهائي.