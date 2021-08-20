أخبار الدوري السعودي: صفقة جديدة للشباب ورسالة وداع جيوفينكو للهلال

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الجمعة 20 أغسطس 2021 في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها جيوفينكو وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفير بانيجا وعبد الرزاق حمد الله نجمي النصر والشباب.

تعاقدات الأندية السعودية في سوق الانتقالات الصيفية 2021

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2021، أشعلت الأندية السعودية الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث ضم نادي الهلال نجم بورتو السابق موسى ماريجا، وجلب نادي النصر فينسنت أبوبكر وتاليسكا، ولا تزال هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الصيفية 2021 في الدوري السعودي؟

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الجمعة 20 أغسطس 2021 في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الجمعة 20 أغسطس 2021:

الشباب يعلن التعاقد مع كارلوس جونيور

أعلن نادي الشباب السعودي عن تعاقده مع اللاعب كارلوس جونيور في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

وانضم البرازيلي للليث قادمًا من نادي سانتا كلارا البرتغالي، وقد كان مطلوبًا من عدد من الأندية البرتغالية أبرزها بنفيكا.

نايف أحمد ينضم للفيحاء

انضم اللاعب نايف أحمد لصفوف نادي الفيحاء في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وذلك بعقدٍ يمتد لموسمين قادمين.

نايف هو أحد لاعبي درجة الشباب، وقد تدرج في جميع الأعمار السنية للبرتقالي قبل التوقيع مع الفريق الأول.

عضو النصر الذهبي يُنعش خزينة النادي

أعلن نادي النصر عن تلقيه دعمًا من العضو الذهبي للنادي فهد بن سليمان المشيقح اليوم.

وبحسب بيان النصر فقد قدم عضوه الذهبي مبلغ 500 ألف ريال سعودي.

كاريلي يفجر مفاجأة عن بحث الاتحاد عن مهاجم

تحدث مدرب نادي الاتحاد فابيو كاريلي عن بحث النادي لمهاجم جديد في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نهائي البطولة العربية ضد الرجاء.

وأكد كاريلي أنه يرى أن الاتحاد ليس في حاجة لمهاجم، بل إنه في حاجة للتدعيم في بعض المراكز الأخرى.

جيوفينكو يوجه رسالة أخيرة إلى الهلال وجماهيره

حرص اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، لاعب الهلال السابق، على توجيه رسالة إلى ناديه وجماهيره، بعد رحيله عن صفوف الزعيم قبل نهاية عقده.

الهلال أعلن عن رحيل جيوفينكو، بعد الاتفاق الذي تم بين الطرفين على إنهاء العقد بالتراضي، من أجل قيد اللاعب البرازيلي ماتيوس بيريرا بدلًا منه.

جيوفينكو كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" رسالة إلى نادي الهلال وجماهيره، يودع فيها الجميع.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "لا أعرف كيف أبدأ، فإن رأسي وقلبي بهما الكثير من الكلمات، ولكن من الصعب أن أجد الكلمات المناسبة الآن، يمكنني القول أن بالتأكيد الهلال كانت تجربة رائعة، تعلمت من خلالها الكثير من الأشياء الجديدة، التي جعلتني أنمو كرجل ولاعب".

الرسالة كاملة من هنا...