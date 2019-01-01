أخبار الدوري السعودي: إدارة الاتحاد لا تُمانع بيع بريجوفيتش وتُحدد الاحتياجات الشتوية

تعرف على أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم السبت 2 نوفمبر 2019، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية لليوم وكيف يعد كل منهم العدة قبل ميركاتو الشتاء

لم يكن سوق انتقالات صيف 2019 في السعودية كسابقه بالتأكيد، حيث لم يشهد الكثير من الصفقات والتحركات لمعظم الأندية السعودية لا سيما الكبرى منها، على عكس الذي سبقه والذي شهد استقطاب لاعبين من مستوى عالٍ على غرار بافيتيمبي جوميس الذي انضم للهلال في صيف 2018.

إذا كنت تعتقد أن اهتمامات الأندية باللاعبين في العالم والمملكة مقتصر على فترتي سوق الانتقالات الصيفية والشتوية فأنت مخطئ، فما أن تنتهي أي فترة للميركاتو إلا وتبدأ الأندية في كيفية تدعيم صفوفها، وكيف يمكنها خطف بعض اللاعبين المميزين قبل الزخم الذي قد يحدث عليهم مع فتح باب الانتقالات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم السبت 2 نوفمبر 2019، وما هي اهتمامات الأندية السعودية خاصةً الكبيرة منها على غرار الهلال والأهلي والنصر والاتحاد وغيرهم؟

إدارة الاتحاد لا تُمانع بيع بريجوفيتش

أفادت صحيفة الرياضية أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي لا تُمانع التخلي عن ألكساندر بريجوفيتش لكن شرط إحضاره العرض المالي المناسب.

وانضم المهاجم الصربي للنادي السعودي في يناير الماضي، ولعب نصف موسم ممتاز لكنه بعيد عن مستواه هذا الموسم نتيجة عدة أسباب أبرزها الإصابات.

وقد بدأ يعود للتشكيل الأساسي تحت قيادة المدرب محمد العبدلي، إلا أن هناك العديد من التقارير تتحدث عن رغبته الرحيل عن الاتحاد.

الصحيفة أوضحت أن صفقة ضم بريجوفيتش كلفت العميد ما يقرب من 28 مليون يورو، بواقع 10 ملايين حصل عليها ناديه باوك اليوناني و18 مليون يورو حصل وسيحصل عليه اللاعب بموجب عقده.

إدارة الاتحاد تُحدد احتياجات الفريق

يبدو أن إدارة نادي اتحاد جدة السعودي ستعمل بكل قوة خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة، من أجل عقد أكثر من صفقة لإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح، بعد حالة التخبط التي يمر بها مؤخرًا.

التقارير قالت أن إدارة العميد لن تسلم ملف التعاقدات الأجنبية للمدرب الجديد، وأنها ستختار اللاعبين بعناية بعد تحديد المدرب للمراكز التي يحتاجها.

وبحسب التقارير المُقربة من العميد، فأن إدارة الفريق ستدعم الفريق بثلاثة محترفين جُدد، في مركز خط الوسط والجناح الهجومي وصناعة اللعب.

كما من المنتظر أن يتم قيد حارس المرمى البرازيلي مارسيلو جروسي في قائمة الفريق، بعد غيابه لفترة طويلة بسبب الاصابة. طالع التفاصيل

النصر يتجه لصفقات دوري الدرجة الأولى

وضع نادي النصر أربعة لاعبين من أندية دوري الدرجة الأولى تحت المراقبة خلال الفترة الحالية، تمهيدًا للتعاقد معهم خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

ووفقًا لصحيفة "اليوم" السعودية فإن البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للفريق، كلف مدربًا أجنبيًا وآخر وطنيًا، لرصد أداء الرباعي وتقييمهم بصورة نهائية، لتحديد مدى حاجة الفريق لهم من عدمه. (طالع التفاصيل)

بريجوفيتش يرغب في الرحيل عن الاتحاد

قالت تقارير أن الصربي ألكسندر بريجوفيتش، مهاجم فريق الاتحاد لكرة القدم، طالب إدارة النادي بفسخ العقد الذي يربطهما في السوق الشتوية في كانون الثاني المقبل لعدم إيفائهم بوعودهم الخاصة بصناعة فريق قوي ينافس في كل البطولات.

ويرى بريجوفيتش، أن تفريط الاتحاد، في أسماء بقيمة الإيفواري سانوجو، وجاري رودريجيز، لاعب الرأس الأخضر، فرط عقد الفريق ما تسبب لاحقا في الأزمة الفنية الحالية التي انعكست على النتائج في دوري أبطال آسيا، والدوري المحلي.

فيلانويفا يقترب من الرحيل عن الاتحاد

أشارت تقارير صحفية مقربة من نادي اتحاد جدة السعودي أن هناك نية لدى إدارة النادي التخلي عن اللاعب التشيلي كارلوس فيلانويفا خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

صحيفة "الوطن" أشارت بحسب مصادرها إلى أن اللاعب قد يرحل عن الفريق خلال يناير المُقبل، وطالبت المدير الفني محمد العبدلي مدرب الفريق الحالي بعدم الدفع به.

علاقة اللاعب مع إدارة النادي وصلت إلى طريق مسدود بسبب المستوى المهزوز، الذي ظل يقدمه خلال المباريات الماضية. ( طالع التفاصيل )

الاتحاد يطلب استعارة بيدرو إيمانويل من تركي آل الشيخ

يبحث الاتحاد عن مدرب جديد بعد إقالة لويس سييرا وتعيين السعودي محمد العبدلي مؤقتًا.

وخسر العبدلي مباراته الأولى في الدوري السعودي مع الاتحاد، وكانت أمام الحزم بهدفين مقابل هدف واحد، بعدما كان قد فاز في لقاء البطولة العربية على الوصل في الإمارات بنتيجة 2-1.

وارتبط النادي باسم بيدرو إيمانويل المدير الفني لألميريا المملوك للمستشار السعودي تركي آل الشيخ، والذي خاض موسمًا ممتازًا وناجحًا للغاية مع التعاون في الموسم الماضي من الدوري السعودي.

الأخبار تطورت سريعًا وأفادت عدة مصادر أن إدارة الاتحاد بقيادة أ،مار الحائلي طلبت رسميًا استعارة بيدرو إيمانويل من تركي آل الشيخ ( طالع التفاصيل ).

جروس يطلب ضم باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي

أفادت عدة تقارير صحفية أن كريستيان جروس المدير الفني للأهلي السعودي طلب من إدارة ناديه التعاقد مع باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم.

وارتبط اللاعب بعدد من الأندية في سوق الانتقالات الصيفي الماضي أبرزها الأهلي والزمالك من مصر والهلال من السعودية. ( طالع التفاصيل ).